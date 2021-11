A védekezőképesség különösen fontos! – Védjük gyógynövényekkel immunrendszerünk

Szervezetünk regenerációja és immunrendszerünk védekezőképességének erősítése mindig nagyon fontos, amit gyógynövények segítségével is megtehetünk.

Ezt ne hagyja ki! Ő lehet az Anonymus által küldött videó egyik szereplője (videó)

A felkészülést sosem késő elkezdeni, hiszen tulajdonképpen az immunrendszerünk a felelős mindenért. Bármilyen vírussal, baktériummal, kórokozóval találkozunk, az immunrendszerünk állapota dönti el, hogy a szervezetünk hogyan reagálja le, emelte ki rögtön beszélgetésünk elején Lencsés Rita gyógynövényszakértő. – Ha az immunrendszerünk eleve gyenge, akkor hosszabban elhúzódhat bármilyen betegség, akár egy sima nátha is. Viszont ha erős, akkor egyrészt gyorsabban kijöhetünk ezekből a fertőzésekből, másrészt, ha már problémánk van, tehát már átestünk például a Covid-víruson, akkor is az immunrendszerünk tud abban segíteni, hogy minél gyorsabban regenerálódjon a szervezet – hangsúlyozta az erősítés fontosságát a szakértő.

A felkészítéssel kapcsolatban a legtöbb embernek az immunerősítő gyógynövények és készítmények jutnak először eszébe. Ugyanakkor Lencsés Rita hangsúlyozta, hogy az erősítés első pillére a méregtelenítés, a tisztítás. Mint mondta, erre azért van szükség, mert ha túl sok salakanyag gyülemlik fel a szervezetben, akkor bármilyen vitamint, ásványi anyagot bevihetünk, akkor sem fog úgy hatni, mint ahogy annak kellene, hiszen ilyenkor valószínűleg a bélrendszer nem működik rendesen. – Azt javasolom, hogy kezdjük el például egy teakeverékkel. Ide szoktam sorolni például a csalánt, a gyermekláncfüvet, a diólevelet, a mentát, a katángkórót. Ezek mind nagyon jól segítik a bélrendszer felszívóképességét, és közben méregtelenítik a szervezetet. Ide lehet sorolni még az aranyvesszőt is, ami tisztítja a vesét, viszont közben a flavonoidtartalma miatt immunerősítő is – emelte ki a szakértő. Hozzátette, hogy ezek közül a csalánlevél és a gyermekláncfű olyan sok ásványi anyagot tartalmaz, hogy még fel is tölti a szervezetet.

Amikor az első lépést már megtettük a teakeverék rendszeres fogyasztásával, elkezdhetjük felmérni, még milyen lehetőségünk van. – Amivel én szembesültem a Covid-járvány kezdete óta, hogy három probléma biztosan előfordul. Az egyik a szív- és érrendszeri probléma, ezzel sokan küzdenek. Nekik például a galagonyát szoktam javasolni akár megelőzésképpen, akár terápiás célra – emelte ki Lencsés Rita. A galagonya termését nagyjából januárig lehet gyűjteni, nyersen is fogyaszthatjuk, de akár lekvárt is készíthetünk belőle. A szakértő azt javasolja, a magot próbáljuk meg nem lenyelni, mivel az okozhat némi gyomorirritációt, főleg a gyermekeknél. – A galagonyalekvárt én nem sűrítem almával, így tényleg egy kanalas orvosságként hat – hangsúlyozta a szakértő. Ez a bogyós gyümölcs nemcsak azoknak ajánlott, akiknél már felléptek panaszok, hanem az egészséges személyek számára is. Hiszen szívizom-erősítő hatással is bír, aminek köszönhetően megelőzés céljából is használható.

A mostanában tapasztalt problémák közé tartoznak a hosszan elnyúló vagy rendszeresen visszatérő légúti panaszok. – Ilyen esetekben azt javaslom felnőttek és gyerekek esetében egyaránt, hogy valamilyen szinten vigyenek be a szervezetbe például kakukkfüvet, szurokfüvet, ugyanis ezek jó hörgőtágító és fertőtlenítő hatással bírnak – tanácsolta Lencsés Rita. Ezekből lehet teát is készíteni, de a gyógynövényszakértő a szirupot is javasolja a gyermekek számára. A megfázás tüneteinek kezelésével kapcsolatban kiemelte még többek között a fenyőrügyet, a hársfát, a bodzavirágot, a citromfüvet és a felnőttek számára a mentát is. Lencsés Rita a zsályát a magas illóolaj tartalma miatt szintén a felnőtteknek javasolja, viszont ebben az esetben tudni kell, van-e pajzsmirigyprobléma, hiszen annak működését lassítja ez a gyógynövény. – A légúti problémákat könnyíteni lehet még sárkánytonikkal is, amit gyömbérből, tormából, citromléből, mézből és fokhagymából kell készíteni – hangsúlyozta a szakértő.

Harmadik problémaként az ízületi fájdalmakat, gyulladásokat emelte ki. – A tapasztalat az, hogy ilyen esetekben az idő segít – mondta Lencsés Rita. Ugyanakkor házipatikaszerekkel elősegíthetjük a javulást. Készíthetünk zsíros alapú krémet, aminek alapjául disznózsír vagy kókuszzsír is szolgálhat. A gyulladáscsökkentő növényeket magunk válogathatjuk össze, amelyeket a zsiradékon megsütve turmixolhatunk krémmé. Ilyen például a fekete nadálytő gyökere, a körömvirág, a menta vagy a levendula.

Lencsés Rita kiemelte, a gyógynövényes kezelések kiegészítő terápiák, a problémákról tehát mindenképpen és minden esetben konzultálni kell orvosokkal!