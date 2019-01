Ilyen a tizenévesek világa sikeres modellekként

Fiatal, de már most sikert sikerre halmozó modelleket kérdeztünk, betekintést nyerve szakmájuk világába.

Dósay Lilla 13 éves volt, amikor az ügynöksége felfedezte. A modellkedés megannyi előnnyel jár: sokkal kitartóbb lett, rengeteg új embert ismert meg, barátokat szerzett a munka során. Ezek mellett kimondottan sokat fejlődött az angol kommunikációban.

– Sosem gondoltam, hogy valaha modell leszek. Az ötlet 2016 nyarán jött, amikor több ügynökségnek felkeltettem az érdeklődését. Eleinte tartottam tőle, de az anyaügynökségemmel való személyes beszélgetés után teljesen beleszerettem a szakmába – mesélte Lilla.

Eddig háromszor szerepelt újságban, ő volt két nemzetközileg is ismert márkának is az arca. 2017-ben a Mercedes Benz Fashion Weeken és a Marie Claire Fashion Daysen is szerepelt, utóbbi divatbemutatón idén is kapott helyet. Nagy örömére a vizes világbajnokság megnyitójára is beválogatták.

– A fotózásban és a kifutón szereplésben is nagy örömömet lelem, de számomra egy divatbemutató a legizgalmasabb – árulta el a fiatal modell. Utazás egyelőre nem fért bele az idejébe, hiszen mindössze 15 éves, és szeretne főként az iskolára koncentrálni.

– Nagyon fontos számomra a tanulás, mindent megteszek, hogy ne kerüljön háttérbe a modellkedés mellett. Sokszor tanulok a vonaton, vagy például amikor a hajamat csinálják. Persze a modellkedést is nagyon szívesen csinálom, és kitartóan küzdök, hogy később felkaroljanak, és főállásban tudjam csinálni. Viszont tudom, hogy ez nagyon nehéz, emiatt gondolkozom abban, hogy műsorvezető vagy tolmács legyek majd – mondta Lilla.

A modellkedés miatt nyilván kap hideget és meleget

Szerinte sokak leginkább azért vannak negatív véleménnyel erről a szakmáról, mert nem tudják, mi is igazán a modellkedés, és mennyire nehéz hivatás.

– Természetesen fontos, hogy odafigyeljünk az egészséges étkezésre, mivel az arcbőrünkön is meglátszik, ha folyamatosan zsíros és nehéz ételeket eszünk. Nagyon szeretek sportolni, kiskorom óta edzek. Hetente háromszor járok úszni és csoportos erősítő edzésre. Ha van időm és kedvem, otthon szoktam jógázni – tette hozzá a modell.

Csajági Fanni 12 éves volt, amikor egy ügynökség felfedezte őt. Komolyabban sosem gondolt bele, hogy valaha is ezzel fog foglalkozni, de egy személyes beszélgetés után úgy döntött, bele szeretne vágni a modellkedésbe. Két év alatt Fanni Magyarországon és külföldön is számos sikert ért el.

– Itthoni munkáim közül a legkiemelkedőbb az a Budapest Central European Fashion Week, ahol felkapott tervezőkkel dolgozhattam együtt. Mivel 16 éves kor alatt vagyok, egyelőre csak Japánba és Koreába utaztam, de tervben van még több ország is – árulta el Fanni.

A kifutón való szereplés nagyon közel áll a szívéhez, de azt is megkérdeztük tőle, milyen nehézségekkel kell szembenéznie a modellkedés során:

– Egyedül utazom, és sokszor magányosnak érzem magam. Persze az itthoniak mindig biztatnak, és bárhol is vagyok külföldön, az ottani ügynökség is segít enyhíteni a helyzetet. A sok utazás miatt az iskolából is hiányoznom kell, a tanulnivalót pedig muszáj pótolnom. Nagyon szeretem a modellkedést, máson még nem gondolkoztam el – mesélte a Fanni.

