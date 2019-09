Így készíts otthon kürtőskalácsot!

„Nem hiszem el, hogy én ezt otthon ne tudnám elkészíteni!”, tűnődött el a kürtőskalácsra várva Horváthné Takács Angéla.

A következő pillanatban pedig már a szabadhídvégi falunapon találta magát, ahol – többedmagával közösen – harmadik alkalommal készített nagyobb közönségnek kürtőskalácsot. A jól bevált recept titkos, de kiindulópontnak az alábbi, interneten fellelhető arányok tökéletesek: a száraz összetevőkből 1 kg liszt, 2 csomag szárított élesztő, 1 darab citrom reszelt héja, 5 csomag vaníliás cukor, 10 dkg porcukor, egy kávéskanál só, a nedves összetevőkből pedig 10–12 dkg margarin, 2 dl tej, 4 dl víz és 2 darab tojás szükségeltetik.

Illetve egy kevés étolaj. Angéla a kelt tészták mesterének mondható, hiszen – lévén nagy kedvencei ezek az ételek – rutinos készítője például a fánknak vagy a kakaós csigának. Érdemes hát megfogadni az ő elkészítési tippjeit! A kürtőskalács esetében javallott szárított élesztővel dolgoznunk – ne hagyjuk, hogy a tészta nagyon megkeljen, máskülönben a súlya miatt lecsúszik a „kürtőről” (amely ez esetben egy speciális fabot). Először a száraz összevalókat gépben összekeverjük, majd a nedves alapanyagok következnek. Ha otthon készítjük a kürtőskalácsot (és nem szabadtéren), a margarint, a vizet és a tejet együtt langyosítsuk meg, úgy kerüljön az elegy a száraz alapokhoz a tojással! Az így összegyúrt tésztát hagyjuk körülbelül 10 percig kelni, majd sodorjuk jó ujjnyi vastagságúra!

Ezután derelye- vagy pizzavágóval szabdaljuk két-három centiméter széles csíkokra, s kezdjük el rátekerni a hideg, tiszta, egyedül étolajjal megkent botra. Ez utóbbi azért szükséges, hogy a kalács ne ragadjon rá az eszközre. Ügyeljünk rá, hogy a fa szélére és aljára ne kerüljön tészta, máskülönben nehezen jön le a botról, arról le kell ütni azt! A tekerésnél az egyes csíkok végét a következő elejével is fonjuk össze – hogy ne csússzon le a kürtőskalács –, majd külön a tésztát is olajozzuk meg, s alaposan forgassuk kristálycukorba! Így egy tartón öt percen át pihentessük, addig is kel a tészta!

Egy darabot 200 Celsius-fok környékén (nem teljes gázon, mert ez esetben a külseje hamar megég, a belseje viszont nyers marad), 10–12 perc alatt sütünk készre. A speciális gép forgatja a kalácsot, otthon, házi sütésnél viszont nekünk kell bizonyos időközönként megforgatni az édességet (alá tegyünk alufóliát!). A kalács akkor készül el, amikor a rajta lévő kristálycukor elkezd karamellizálódni, eztán tudjuk a szórásba (kakaó, fahéjas cukor, kókusz) belemártani.