Így kelhetnek új életre a használt pólóink

Egyre többet hallunk, hallhatunk a néhány éve közismertté vált pólófonalakról. Sokunk számára viszont még kérdés lehet, hogy mi is ez valójában és miért lehet hasznos mindenki számára.

Ezzel a módszerrel használt, kinyúlt, itt-ott kopott vagy éppen lyukas ruhadarabjaink kelhetnek új életre lakásunk díszeként vagy korszerű ékszerekként.

Jávorfi-Bognár Ágnes munkáját és egyben hobbiját is ezek a fonalak hálózzák be. Fő profiljába a különleges és modern nyakláncok, karkötők és fülbevalók tartoznak. Az ilyen egyedi tervezésű ékszereket nemcsak azért viselhetjük büszkén, mert környezettudatos szellemben készültek el, hanem azért is, mert szinte biztosak lehetünk benne, hogy nem fogjuk viszontlátni az utcán.

Ágnes elmondta, a fonalak előkészítése rendkívül gyors és egyszerű. A kiválasztott póló csíkokra vágását követően, a darabokat egy határozott mozdulattal meg kell húzni, így a két széle befelé gördül, ezzel tulajdonképpen leszegve önmagát. Ezek után már neki is kezdhetünk a kiválasztott termék elkészítésének különböző fonásokkal, csomózásokkal vagy horgolással. A tervező véleménye szerint ugyanis a tanulási folyamat során iránymutatással, később pedig önállóan is bárki el tudja készíteni ezzel a technikával a kívánt kosárkákat, ékszereket vagy virágtartókat. Előfordul, hogy egy-egy darab varrást is igényel, de a tapasztalatai azt mutatják, a tíz év körüli fiatalok már könnyedén elkészítik, némi segítséggel a kisebbek is sikerélményekkel gazdagodhatnak. Számukra viszont inkább azokat a darabokat ajánlja, ami tű és cérna nélkül is előállítható, hiszen rengeteg ilyen lehetőséget is biztosít ez a fajta kézimunka.

Ágnes többéves tapasztalatai szerinte nem a technika elsajátítása a nehéz, sokak számára inkább a színharmónia megtalálása nem egyszerű. Néhányan nem tudják, pontosan melyik szín mihez passzol, mi mellett mutat jól.

Talán nem is ez a legfontosabb szempont a pólófonalból készült termékek kapcsán. Sokkal lényegesebb az, hogy viselője, tulajdonosa ízlésének legyen megfelelő. Hiszen amellett, hogy tökéletes újrahasznosítása egy-egy ruhadarabnak, kreatív és hangsúlyos önkifejezési mód is.