Hornok Róbert lokálpatrióta – összehasonlítási alappal

Az elmúlt években egyre több helyen, eseményen bukkant fel Hornok Róbert. Először csak futásra hívta a helyieket, aztán pedig összekötötte a sportot a környezetvédelemmel. Szemétszedést szervezett, rendezvényeken vett részt, majd pedig létrehozott egy mozgalmat, amely – mint meséli – meglehetősen új keletű kezdeményezés az életében. A fiatalember arról mesélt, mi motiválta a Velencei-tavi Patrióta Mozgalom létrehozásában.

– Két éve megalapítottuk a Velencei-tavi Futó Egyesületet, első körben még komolyabb koncepció, ötlet nélkül, csak úgy – emlékezik vissza a kezdetekre Hornok Róbert, aki 12 éve él Gárdonyban, s láthatóan minden porcikájával a térségért szeretne tenni. Ennek komolyabb gyökere van, de előbb a közéleti felbukkanásáról mesél: – A futásból aztán tágabb értelemben vett sport lett, ez egészült ki kultúrával, így lett a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület. Egyre inkább bevonódtam a közéletbe, eseményekkel, adományozással, jótékonykodással, és ekkor láttam meg a helyi közéletben mostanában felbukkanó negatív energiákat. Nagyon rosszul éltem meg helyiként – aki mindennap itt van a városban, a tóparton, beszélget a lakosokkal, látja a változást, fejlődést –, hogy elkezdődött egy nagyon rossz ízű, rosszindulatú, felülről irányított mocskolódás, hazudozás. Ennek nyilvánvalóan nem Gárdony fejlődése volt az érdeke, hanem az, hogy egymásnak ugrasszák az embereket. Ez a tendencia persze a közösségi oldalakon tudott kiteljesedni, hiszen javarészt nem helyi lakosok állnak mögötte. Békés megyében, Körösladányban nőttem fel, így van összehasonlítási alapom ahhoz, hogy tudjam, milyen értékes az a fejlődés, ami itt tapasztalható a Velencei-tónál. Ez motivált arra, hogy akkor létrehozzak egy egységesebb platformot, mellyel az offline térben is megmutathatjuk: mi, helyiek is tehetünk az otthonunkért és értelmes vitákat, beszélgetéseket tudunk folytatni egymással. Így jött létre az egyesület mellett, nem hivatalos szervezetként a Velencei-tavi Patrióta Mozgalom.

Sok tervük van, mondja, a komolyabb faültetéses, szemétszedéses aktivitástól a közös focinézésig. – A cél, hogy ne csak a „kommentszekcióban” legyünk nagyok, hanem a való világban is: tegyünk le valamit az asztalra az otthonunkért – mondja. Szóval Róbert Békés megyei, 12 éve költözött ide. – Életem legjobb döntése volt. Olyan lehetőségeket adott a környék, amiket Békés megye nem tudott, akkor is, ha oda is hazajárok, ahogy Erdélybe is. Itt kezdtem el a humort, a közösségi életet, és itt látom „szabad szemmel” is azt a fejlődést, ami kiemelkedővé teszi a térséget országos szinten is.