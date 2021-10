Hogyan ünnepelhetünk szeretteinkkel biztonságosan?

Ne mondjunk le a közös programokról!

Átírta és újraértelmezte korábbi hétköznapjainkat a járvány, és ez alól az ünnepek sem képeznek kivételt. A távolságtartás, szeretteink biztonsága lett a legfontosabb, ami a közös csalási ünneplést is átalakította. Éppen ezért sok kreatív, illetve kényszer megoldás született arra, hogy miként lehet átvészelni az egyik legnagyobb ünnepünket, a karácsonyt.

Alapos szellőztetéssel, maszkviseléssel, szabadtéri találkozókkal, távolságtartással, illetve a modern technika segítségével egészen új formában, akár külön, de mégis együtt ünnepelhetett a család. Továbbra is hasonlóak a kilátásaink, de most mindenek előtt a legfontosabb, hogy ne a megszokott menetrendhez ragaszkodjunk, hanem mérlegelve a lehetőségeinket, illetve a körülményeket, próbáljuk a legbiztonságosabb megoldást megtalálni. A legbiztonságosabb a szűk családi körben ünnepelni, a karácsonyi díszek a monitoron is szépen csillognak, ha valamelyik idős családtag nem lehet velünk, akár online közvetítve együtt is díszíthetünk.

Sokan ragaszkodnak az igazi fákhoz, de sokkal tartósabbak, ráadásul fa kivágását sem igénylik, sőt a legtöbbször szebb látványt is nyújtanak a műfenyők , amik körül, ha mégis összegyűlhet a család, minden fánál szebbek lesznek majd. Kellő védettség mellett, odafigyeléssel hosszú idő után újra együtt lehetünk a szeretteinkkel, persze az olyan óvintézkedésekről, amilyen a szellőztetés, esetleg maszkviselés, illetve a távolságtartás akkor sem érdemes lemondani, hogy még sok közös karácsonyuk lehessen.

Előfordulhat az is, hogy a család kettészakad, egyes rokonaink külföldön maradnak, másik városban vannak, és nem tudnak személyesen részt venni az ünneplésben. Ne szakadjunk el egymástól ekkor sem. Ilyenkor használjuk ki a modern technológia kínálta lehetőségeket, és tartsuk a kapcsolatot online. Akár még egy közös vacsorát is össze lehet hozni ebben a formában, korántsem ördögtől való az ilyesmi; egyeztessünk, kommunikáljunk, és bár ha nem is egy lakásban, de kellő felkészüléssel mégis átélhetjük együtt a legfontosabb pillanatokat.