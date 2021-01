Hogyan tartsunk ki a fogadalmak mellett?

Török Evelin motivációs tréner, személyi edző szerint kellő elhatározással, támogatással sikerülhet a változtatás.

„Egészségesebben étkezem, sokkal több gyümölcsöt és zöldséget eszek. Elkezdek egy új fogyókúrát és leadok öt kilót. Nem eszem este hat után. Minden héten legalább háromszor elmegyek edzeni.” Ismerősek a fenti mondatok, fogadkozások? Az óév végén és újév hajnalán sokan hajlamosak erre, reális vagy kevésbé megvalósítható célokat tűzve ki maguk elé. Ám az első lendület sokszor az első héten, vagy kicsit később alább hagy, majd el is fogy. Török Evelint arról kérdeztük, hogyan lehet ez másképpen.

– Nekünk edzőknek általában valóban a január, február és a tavasz a főszezon, mert mindenki ilyenkor kapcsol rá, ilyenkor szeretne életmódot váltani. Ám a januári fogadalmak hamar elillannak, mert akkor még téli ruhákban járunk, és nincs olyan kényszer, hogy föl kell venni a szoknyát, a bikinit, még nem látszik ki a karunk, a lábunk a ruhákból. Tavasszal viszont eljön ez az időszak, és ez sokkal motiválóbb, így azok, akik ekkor kezdenek bele egy-egy diétába, jellemzően kitartóbbak. Az is megfigyelhető, hogy ha az életmódváltás szándékát egy-egy komoly betegség vagy például valamilyen lelki folyamat ösztönzi, akkor az eredmény szintén tartósabb, többre hajlandók az emberek – osztotta meg velünk gondolatait Evelin, aki szerint nagyon fontos, hogy ne azonnal akarjunk mindent.

– Persze, halogatni nem szabad a kezdést, hiszen a „majd holnap” hozzáállás sem előnyös, viszont az sem sül el jól, ha mindjárt megterheljük magunkat és hamar akarunk eredményt elérni. Tartsuk szem előtt a fokozatosságot! Főleg, ha kezdők vagyunk a mozgás szempontjából, vagy ha nem étkeztünk egészségesen. Nem szabad átesni a ló túloldalára. A rendszeres sportoláshoz kell a megfelelő folyadék- és ásványianyag-bevitel, kell, hogy megfelelő alapot tudjunk továbbfejleszteni. Ha valaki rögtön sanyargatni kezdi magát, azt a teste megszenvedi, és a motiváció is hamar elszáll. A kulcs a fokozatosság mellett a tudatosság: kis lépésekben, de szisztematikusan haladjunk, mindig tűzzünk ki valamilyen kisebb célt. És engedjünk meg magunknak egy-egy nap lazítást akár az edzésben, akár az étkezésben, amikor pihenünk és olyat fogyasztunk, ami egyébként nem a diéta, az életmódváltás része. A túl nagy szigor nem vezet eredményre. Fogyást tekintve heti 0,5-1 kilog ramm a normális, de ez egyéntől függ.

Evelin szerint a fizikai folyamatot lelkileg is érdemes támogatni. Jó, ha van mellettünk egy olyan ember, aki erőt ad, átsegít a nehéz napokon – lehet ilyen akár egy családtag, egy barát, vagy maga a motivációs tréner. Alapvetően az tud jól ösztönözni, aki magával is jóban van, és tud mutatni olyan nézőpontot, ahonnan nem tűnik olyan nagynak az aktuális probléma. Sok beszélgetésre van szükség, ami akár szemléletváltáshoz is elvezet.

Sokan hivatkoznak az időhiányra. A szakember erről így gondolkodik:

– A család, a munka mellett is be lehet iktatni heti 2-3 alkalom testmozgást, illetve megoldható az otthoni főzés. Én ebben már nagyon gyakorlott vagyok, sok jó receptem van. Azt tudom mondani, hogy bele kell szokni az új helyzetbe, tudatosan rá kell szánni az időt és az energiát. Mindig érdemes előre tervezni.

A Covid miatt az edzőtermek is zárva tartanak. Ez azonban nem lehet kifogás, most is megtalálhatjuk a módját annak, hogy mozogjunk akár otthon, akár a szabadban. Nem szabad elhagyni magunkat, sok eszköz van, amit magunktól is használhatunk.