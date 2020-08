Hogyan ne tekerd körbe a Velencei-tavat?

Saját tapasztalatainkat meséljük el, azaz mit ne csinálj, ha azt szeretnéd, hogy csupa jó élménnyel gazdagodj.

Az ajánlott útvonalon, az óramutató járásával megegyező irányban indultunk el Agárdról, méghozzá kölcsönzött kerékpárokkal. Aki nem autóztatná a bringáit, vagy nem rendelkezik velük, már napi 2 ezer forintért bérelhet magának kiváló kerékpárokat, ami lehet krossz, mountain bike vagy a hagyományos városi kétkerekű fajta, de a tandem sem marad ki a kínálatból. Jár mellé bukósisak, lezáró, kosár, térkép, gyerekülés, a többi felszerelés már ízlés dolga. Ki bikiniben, ki teljes térdvédő-könyökvédő szettben áll rajthoz, az biztos, hogy nem láttunk senkit, aki olyan elvetemült lett volna, hogy papucsot hordjon. Az életkori átlag inkább a fiatalok irányába hajlik, rengeteg tizen-huszonéves és kisgyermekes családok voltak útitársaink. Tehát kerékpárra fel, és ne kövessétek el azokat a hibákat, amiket mi:

1.Nem sportolók hátrányban

Ha nullával egyenlő a fizikai erőnléted, szenvedni fogsz. Ha a napi nyolc-tíz óra ülőmunka után csak hazaesel és ülsz vagy fekszel, ez a körtúra megerőltető lesz. A szintkülönbség elhanyagolható, olvastuk mindenütt, ám a dombnak felfelé tekerni elernyedt combizmokkal olyannyira nem könnyű, hogy kénytelenek voltunk egy negyed órás pihenőt tartani egy pákozdi utca fájának szilvakék árnyéka alatt. A sukorói arborétum előtti emelkedőnek már nem is veselkedtünk neki, inkább sétáltunk kerékpárunk melett, bár ezzel nagyon sokan így voltak. Ha ötéves csemeték tekernek el mellettünk hegynek felfelé és teli tüdővel énekelve, nem akadunk ki, bennük még sok az energia. Nem feledve a másnapi izomláz mértékét, mely nem elhanyagolható, és ami jelentkezik combban, vádliban, fenékben és hasizomban.

2. Ha nem bírod a tömeget

Persze ez csak akkor érvényes, ha épp hétvége van és remek az idő, mindenesetre mi egy szombat délelőtt, fényes kánikulában kezdtünk neki a körnek, s velünk együtt több százan gondolkodtak így. Pihenőpontokon, kilátóknál ezek a csapatok feltorlódnak, és van, hogy csak hosszas kerülgetés és előzés árán tudunk megszabadulni mások családjától. Bár ha valaki szeret lelencként odacsapódni idegenekhez, ez nem lehet problémás.

Több olyan szakasza is van a körnek, ahol sétányokra, strandokon át vezet az út, itt boldog-boldogtalan az utunkba áll, és csak az utálatos csengőszóra hajlandó továbblépni kettőt. Vagy csak csúnyán hátranéz. Vagy óriási gumiunikornist cipel, és keresztbe fordítja, ahogy elhaladunk mellette. Készüljünk fel váratlan meglepetésekre!

3. Ha nincs túl jó egyensúlyérzéked

Jómagam nagyjából 15 éve ültem utoljára kerékpárra, így az első pár száz méteren kihívás volt a saját sávomban maradni, kanyarokat bevenni. Némi idő elteltével már javult a helyzet, de automatikusan összerándultam, amikor elsuhant mellettem egy-egy háromszög alakú versenybringás. Tehát javasolt néhány órára elővenni egy biciklit, és gyakorolni, ha már túl régen tettük rá a fenekünket.

4. Ha hajlamos vagy eltévedni

Bár a jelzések egyértelmű sárgák az utakon, a táblák pedig hol almazöldek, hol sárgák, néhány kanyart elvétettünk így is. Ha olyanokat követünk, akik nem a klasszikus körön hajtanak, hanem letérnek kilátókba, madárnézőbe, vagy más látványosságokhoz, könnyen elvéthetjük az irányt. Fontos, hogy ne csak az utat nézzük, hanem a kihelyezett táblákat is, így ha olyan megy elöl, aki nem járt még erre, ne higgyünk el neki minden kanyart. Főleg, ha az murvával felszórt, vagy mocsaras.

5. Ha utálsz biciklizni

Jó, ez elég egyértelmű, de ne csüggedjünk, ugyanis a kört még teljesíthetjük kocogva, rolleren, görkorcsolyával, és persze autóval is, bár utóbbi egy kicsit más útvonalon halad.

Ha még nem tántorított el a sok kitétel, és úgy gondolod, hogy te nem vagy ilyen nyápic, mint mi, akkor néhány praktikus tanáccsal is ellátunk:

Ha forróságban indulsz útnak, viselj valamit a fejeden! Akár bukósisak, sapka, kalap vagy kendő, valamit húzz a fejedre, mert könnyű napszúrást kapni, hiszen nem veszed észre a menetszélben, hogy éget a nap.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a naptej fontosságát. Aki érzékeny bőrű, bárhol leéghet, nem elég az arcot és a vállakat, hátat bekenni. Minden, ami kilóg a ruhánkból, legyen fényvédővel borítva! (ne járjanak úgy, mint mi, akiknek a vádlija égett pirossá. Meg a fülük hegye.)

Inni muszáj útközben, legyen az víz, energiaital, vagy egy hamvas nagyfröccs, fontos a folyadékpótlás. Különösen akkor, ha bogarat sodort szánkba a szél.

Ha nem megy, ne erőltesd. Akár a hegynek felfelé tekerés, akár csak a táv megtétele a nehéz, mindig meg lehet állni néhány percre, kinyújtani a lábakat, megmasszírozni a zsibbadt hátsót. Nem az idő a fontos, hanem az élmény.

Legyen rajtad szúnyogriasztó is, hiába repesztesz 15 vagy 60 km/h-val, a szúnyog úgyis megtalál valahol.

Kellemesebb lesz az utad, ha hasonló fizikumú emberekkel indulsz el. Nehéz a pudinglábúakat bevárni egy született versenylónak.

Ha előzöl, szólj vagy kiabálj, hogy ne rezzenjenek meg, ahogy elsuhansz mások mellett, mert könnyen baleset lehet a vége, ha ijedtükben elrántják a kormányt.

Akárhogy is döntünk, fél távot tekerünk, vagy a hosszabb, látványosságokat is magába foglaló útvonalat választjuk, az élmény velünk marad, és magunkat is vállon veregethetjük a végén. Újabb pipa a bakancslistán.