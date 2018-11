Hogy néz ki egy tipikus angol legénybúcsú (stag party) Budapesten?

Legénybúcsút szerveznél haverodnak, de nem tudod, hogyan lehetne csokorba szedni kósza és talán elvetemültnek hitt ötleteidet? Azzal végképp nem vagy tisztában, miként szervezz, hol, és mennyiért?

Gondoltál már arra, hogy profikra bízd a program megszervezését? A Budapest Pub Crawl csapata tudja, mitől döglik a légy, hiszen rendszeren a bulik kimaxolásával foglalkoznak. Mindegy, hogy extrém elképzeléseid vannak a helyszínt illetően, vagy már most tudod, milyen csajokkal szeretnéd megfűszerezni a legénybúcsú hangulatát, érdemes megosztanod gondolataidat egy profi csapattal, akik felülmúlják majd minden elképzelésedet.

A Budapest Pub Crawl legénybúcsúira (stag party) jellemzően akár a furcsa kérések is gond nélkül megvalósíthatóak, így ha valami egészen egyedit, vadat, vagy éppen extrémet szeretnél, a profik tovább gondolják és meg is valósítják azokat. Az egyébként kocsmatúrák szervezésével is foglalkozó csapat pontosan tudja, hogy mit várnak el az érdeklődők az éjszakai élettől, pláne akkor, ha egy különleges alkalomról van szó. Érkezzetek prémium kategóriás járgánnyal a helyszínekre, és járjátok végig a legmenőbb szórakozóhelyeket!

Ha legénybúcsúról van szó, akkor természetesen a dögös csajok sem hiányozhatnak a képből. Ne add alább, és tedd le voksod a StripClub Tour mellett, aminek ugyan a leendő feleség nem biztos, hogy örülni fog, de ami a négy fal között történik, az garantáltan ott is marad! Az pedig, hogy a vőlegény már választott az étlapról, még nem jelenti, hogy ne csorgathatná nyálát az ínyencségek láttán. A program a haverok számára is garantáltan felejthetetlen lesz.

Amennyiben inkább egy alapos ivászatot rendeznétek, vagy többféle szórakozóhely ajánlatait is megismernétek, akkor is megéri profi szervezés mellett dönteni. VIP helyiségek és a legjobb piák várnak, és akár a hölgy társaság is biztosítható. A budapesti éjszakai élet egyébként is nagyon pörög, hiszen a rengeteg főiskolának és egyetemnek köszönhetően szinte egész évben sok fiatal fordul meg az éjszakában. Ne feledkezz meg arról, hogy legénybúcsúja jó esetben csak egyszer van az embernek, ezért érdemes megadni a módját a programnak!