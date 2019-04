Hogy jól induljon a nap, nem mindegy, mit eszünk

Egy ideális reggeli napi energia bevitelünk 20-25 százalékát teszi ki. Számtalan kutatás bizonyítja, hogy az egyik legfontosabb étkezés, mégis sokan kihagyják. Az is fontos kérdés, miből áll az ideális reggeli?

Gabonaféle, ami lehet teljes kiőrlésű lisztet tartalmazó vagy korpás kenyér, péksütemény, illetve teljes értékű gabonát tartalmazó gabonapehely, müzli is. Keményítőtartalmán fe­lül, ami reggel energiát biztosít, többek között B-vitaminokban is gazdag, de a teljes értékű gabonának vagy teljes kiőrlésű lisztnek magas az élelmirosttartalma is.

Teljes értékű fehérje. Forrásaiban külön említést érdemelnek a tej és egyéb tejtermékek, ezeknek nagy a kalciumtartalmuk. A tejtermékek tárháza végtelen – sajtok, túrók, joghurtok, kefir –, ám érdemes inkább az alacsonyabb zsír- és cukortartalmú típusokat választani. A kis zsírtartalmú felvágottak, illetve a főtt vagy kevés olajon sütött tojás szintén ideális választás lehet.

A zöldségek és gyümölcsök elengedhetetlen részei a reggeli­nek, nagy élelmirost-, vitamin- és víztartalmuknak köszönhetően. Ezeket önmagukban, vagy szendvics, gabonapehely mellé is fogyaszthatjuk.

A folyadékról se feledkezzünk meg, ami ideális esetben víz, ásványvíz, de a változatosság kedvéért lehet tea, 100 százalékos gyümölcslé, tej, vagy tejes ital, mint például kakaó is.