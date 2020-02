Hogy élmény legyen az esküvő – Varga Balázs ceremóniamesterrel beszélgettünk

Nemcsak színész, de ceremóniamester is egyben Varga Balázs, egy népszerű sorozat lovászfiúja. Aki mindamellett, hogy mások nagy napjának megszervezésében segít, tavaly a saját esküvőjének emlékezetessé tételében is nagy szerepet játszott. Tapasztalatairól mesélt a Fejér Megyei Hírlapnak, és teszi hamarosan a házasodni készülő jegyespároknak is Velencén.

Sokak számára lesz ismerős most szombaton egy, az esküvőszervezés részleteiről mesélő ceremóniamester a II. Velencei Esküvőkorzón: az egy most futó, népszerű sorozat talpraesett lovászfiú figuráját alakító Varga Balázs színész lesz ugyanis a rendezvény egyik fővendége, aki feleségével együtt osztja meg tapasztalatait a jegyespárokkal. Balázs ugyanis amellett, hogy színész, az esküvőszervezés világában is jártasságot szerzett magának. Mint kiderül, a ceremóniamesterség és a színészet nem áll távol egymástól…

– Fő profilom természetesen a színészet, ekként diplomáztam, majd színpadon kezdtem el játszani. Ezt követte a televíziós sorozat. A ceremóniamesterség pedig rendkívül sok szálon kötődik a színészethez, sok kollégám is műveli fő szakmája mellett – meséli Balázs. – A szervezőkészség, az empátia, a türelem, az emberek előtt való mozgás tehetsége mind olyan képesség, amelyre mindkét foglalkozásban szükség van. Mondhatni testvérszakma a kettő – teszi hozzá, ahogy azt is, hogy mindezek mellett is nagyon különleges és érdekes élmény volt átélni a saját esküvőjét, amelyre tavaly került sor. – Ezekből a tapasztalatokból is kiindulva azt mondanám a pároknak, hogy nagyon fontos, ki menedzseli az esküvőjüket. Akár többkörös beszélgetések után döntsenek csak, amelyben játsszon szerepet a szimpátia is, de ne csak az! Sok minden történhet ugyanis egy esküvőn, és ha nincs meg a teljes bizalom és felkészültség, akkor sajnos tényleg érhet bárkit meglepetés. Ez a szakma is felhígult ugyanis, nagyon sokan dolgozunk benne. Ez is egy hivatás, amit meg kell tanulni, amire minden alkalommal keményen fel kell készülni, s még így sem lesz rá mindenki alkalmas. Fontos, hogy akkor jó egy ceremóniamester, ha nem magát, a saját show-ját, hanem a párt, az ő igényeiket helyezi előtérbe. Tehát a keresésbe, beszélgetésekbe fektetett idő később megtérül, mert a jó szakember minden terhet levesz a házasulandók válláról.

Balázst is érték meglepetések még a saját esküvőjén is. Volt félreértés például, meséli, amely az azt megelőző beszélgetésen nem lett egyértelműsítve. – A nyitótáncunkra készültünk, amely egy akrobatikus jellegű előadás volt, és nagy durranásnak szántuk. Sokat készültünk rá, hónapokon keresztül. Ám az egyik ivós játék, melynek során pálinkát kellett meginni, véletlenül a tánc elé került, nem utána. És kiderült, ráadásul nem is egy, hanem három pálinkát kellett lehúzni, ami után majdnem kérdésessé vált, vajon meg tudjuk-e tökéletesen csinálni a táncunkat…Ezért az kicsit csúszott. De nagyon jó ceremóniamesterünk volt, jó show kerekedett, s talán még kicsit le is lazultunk a nagy tánc előtt. Mégis meglepetésként ért bennünket ez a sorrendváltás.

Balázs a feleségével, Fruzsinával már több mint három éve van együtt, s a hagyományosan romantikus utat járták be kapcsolatukkal: – Nagyjából évente követték egymást az események, miután a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban megismerkedtünk, ahol ő vendéglátással foglalkozott. Amikor jöttek a felkérések, Budapestre költöztünk. Megkértem a kezét, majd rá egy évre, tavaly összeházasodtunk. Kitart mellettem ezen az úton, nagyon jó társra találtam benne, sokat segít, szinte a személyi asszisztensem is nagyon sok helyzetben – áradozik párjáról a színész, aki részletekbe menően mesél majd az esküvőkorzón is saját menyegzőjéről. – Elmondjuk, milyen javaslataink vannak azoknak, akik pörgősebb eseményt terveznek, s azt is, mire érdemes figyelni, ha visszafogottabb esküvőre vágyna valaki. Megmutatjuk, mi hogyan csináltuk, min változtattunk volna utólag, és mi volt az, ami nagyon emlékezetessé tette a mi esküvőnket. A saját tapasztalatainkkal és az én szakmai látásmódommal szeretnénk hozzásegíteni a jegyeseket ahhoz, hogy az ő nagy napjuk is hasonlóan életre szóló élmény legyen!