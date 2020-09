Hiába cukor-, laktóz- és gluténmentesek bizonyos termékek, minimális mennyiség lehet bennük

Az utóbbi években nagy divat lett a különböző mentes élelmiszerek vásárlása, fogyasztása és nem feltétlenül azért, mert érzékeny vagy allergiás bizonyos összetevőre az ember. De vajon létezik-e valóban cukor-, laktóz-, glutén-, netán mindenmentes élelmiszer? Erről kérdeztük Sziebert Gergelyt, a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának vezetőjét.

Nyilván vannak, akik azt mondják, a speciális boltokban más a kínálat, mint egyébként, ezért már az elején érdemes leszögezni: a jogszabály nem tesz különbséget a boltok között. A hatósági szakemberek csak azt nézik minden esetben, hogy a közfogyasztásra szánt termékek megfelelnek-e az előírásoknak. Az tehát, hogy egy adott élelmiszert kisboltban, pékségben, szupermarketben vagy máshol vesz meg az ember, teljesen mindegy. A jogszabály mindegyikükre vonatkozik.

– Azt is előrebocsátom, hogy az élelmiszer előállítójának minden intoleranciát és allergiát okozó összetevőt kötelezően jelölnie kell az élelmiszeren. Nyilván, a cégek igyekeznek megfelelni a piaci igényeknek, illetve a speciális igényekkel rendelkező vásárlóknak is a termékkínálatukkal, ezért ma már léteznek cukor-, laktóz- és gluténmentes változatok is. Ám meg kell mondanom, a jogszabály szerint a „mentes” felirattal ellátott termékek meghatározott mennyiségben tartalmazhatják az allergiát vagy intoleranciát okozó összetevőt – magyarázta Sziebert Gergely.

Amennyiben viszont olyan termékre kerülne a mentes felirat, amelynek az előállításához az adott allergén összetevő nem szükséges, úgy a jogszabály nem engedi a mentes kifejezés használatát. Például, a napraforgóolajos palackra nem kerülhet rá, hogy gluténmentes, mert az előállításához nem kell semmilyen gluténtartalmú összetevő.

Magyarországon a laktózmentes termékek esetében a laktóz lehetséges maximális mennyisége az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ajánlása alapján került meghatározásra. A teljes tej laktóztartalma 100 milliliterenként 4-5 gramm. Azt a terméket, amelyben a laktóztartalom nem haladja meg a 0,1 grammot 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkoztatva, már laktózmentesnek lehet hívni. Pedig, még ha minimális mennyiségben is, de tartalmaz laktózt. Ugyanez igaz a gluténtartalomra is. Nagyon alacsony gluténtartalmú élelmiszer esetén egy kilogramm termékben legfeljebb 100 milligramm, míg gluténmentes esetén 20 milligramm glutént engednek meg.

– A cukor kicsit bonyolultabb, mert ha nem is tesz az előállító cukrot az élelmiszerbe, az tartalmazhat cukrot. A gyümölcsös árukban ugyanis van gyümölcscukor, sőt a zöldségeknek is van természetes cukortartalmuk. Ebben az esetben legfeljebb az mondható, hogy az élelmiszer nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Cukor helyett ugyanakkor használhatnak édesítésre édesítőszereket is, amelyek feltüntetése viszont Magyarországon kötelező. Ilyen értelemben persze cukormentes a termék – mondta a főosztályvezető, aki itt is megemlítette a mennyiséget: ha 100 grammonként kevesebb, mint 0,5 gramm cukor van egy termékben, az már cukormentesnek minősíthető. Ha pedig legfeljebb 5 gramm cukrot tartalmaz 100 grammonként a késztermék, akkor alacsony cukortartalmúnak minősül az élelmiszer. Érdemes azonban meggondolni, mit választanak, hiszen – hacsak nem cukorbetegek – az édesítőszerekkel történő helyettesítés nem biztos, hogy jobb megoldás.

Az összetevőket a csomagoláson egyszerű feltüntetni, de mi van, ha étteremben, pékségben, cukrászdában vagy egyéb helyen, nem előre csomagolt élelmiszert, készételt veszünk? – Ilyen esetekben is fel kell tüntetni az összetevőket. Ha ezt nem írásban teszik, akkor ki kell függeszteni, hogy kitől lehet szóbeli tájékoztatást kérni erre vonatkozóan és háttérdokumentációval is rendelkeznie kell az egységnek arról, kit képeztek ki az összetevők ismeretére. A lényeg, hogy mindig kell olyan elérhető személynek lennie, aki pontos tájékoztatást tud adni és ez soha nem jelenthet plusz költséget a fogyasztónak – tájékoztatott a jogszabályokról Sziebert Gergely.

Röviden összegezve tehát: cukormentes málnafagylalt – példának okáért – nincs, legfeljebb hozzáadott cukor nélkül, édesítőszerrel készült málnafagylalt van. És ezt a jogszabály értelmében fel is kellene tüntetni. És vonjuk le végül azt a következtetést is, hogy a laktóz-, cukor- és gluténmentes fogalmak az élelmiszerbiztonsági jogszabályban nem azonosak a köznyelvben használt szófordulattal. Ezt azért érdemes tudni!