Helyes étkezés COPD-ben

Az egészségi állapot és a táplálkozási szokások kapcsolata közismert. Vannak betegségek, amelyekhez a megfelelő diéták ismertek, könnyen elérhetőek, de olyanok is, amelyekhez a kapcsolódó dietetikai irodalom kevésbé kiterjedt. Ilyen a COPD is.

A COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) a tüdő visszafordíthatatlan károsodásával, fokozatosan súlyosbodó tünetekkel járó betegség, gyakorlatilag a tüdő felgyorsult elöregedése. Kialakulásának legfőbb oka a dohányzás, de a légszennyezettség, a kémiai anyagoknak való kitettség is előidézheti. A világon a COPD a harmadik vezető halálok, Magyarországon a COPD-s betegek száma félmillióra tehető. A betegség jelenleg nem gyógyítható, de az előrehaladása lassítható, és a tünetei enyhíthetőek megfelelő, személyre szabott terápiával és életmódváltással, amelynek része az étkezés is. A helyes étkezési szokások kialakításába javasolt bevonni azt a kezelő­orvost, aki a legjobban ismeri a beteg egyedi tényezőit.

A megfelelő táplálkozás egyfajta egyensúlyt jelent. Elegendő energiát, vitaminokat és ásványi anyagokat kell bevinni a szervezetbe, de ügyelni kell arra is, hogy ne együnk túl sok zsírt, sót, cukrot, mint ahogy egyes vitaminokból és ásványi anyagokból is egészségtelen lehet a túlzott mennyiség. A helyes táplálkozáshoz hozzátartozik az étkezés nyugodt körülményeinek biztosítása és az elegendő folyadék fogyasztása is.

A COPD-vel élőknek napi 430–720 kalóriával többre van szükségük, mivel a légzés számukra több energiát igényel. Ha valaki a szükségesnél kevesebb energiát visz be, a szervezet elkezdi lebontani a testben lévő zsírt és izmokat, ami légzési nehézségeket okoz. Ez az étvágy csökkenéséhez vezet, az pedig további súlycsökkenéshez. Ördögi kör.

A COPD-vel járó étvágycsökkenés gyakori probléma. Sokan arra panaszkodnak, hogy a rágás, a nyelés és a levegővétel egyszerre túl sok erőfeszítést jelent, ezért légszomj alakul ki evés közben, vagy a lenyelt levegőtől puffadást éreznek. Ezek is csökkenthetik a COPD-s beteg étvágyát. A kalóriabevitel növelését többféle módon is elérhetjük anélkül, hogy erőltetnénk az evést. A szokásos ételekbe keverhetünk például egy pluszteáskanál olívaolajat, készíthetjük mogyoróvajjal a szendvicseinket, édesítésre használhatunk mézet.

A nagyobb testsúly is akadályozhatja a tüdőt abban, hogy a szükséges mértékben kitáguljon. A túlsúly önmagában is növelheti a szervezet oxigénigényét. Mind a túlsúlyos, mind a kelleténél kisebb testsúlyú COPD-s betegekre jellemző az evés közben érzett légszomj. Ennek csökkentése is elérhető, többek között az evés előtti pihenéssel, a megfelelő testtartással – ha egyenesen ülünk és enyhén előrehajolva a könyökünkre támaszkodunk, lábaink a földön pihennek, akkor a tüdőnk könnyebben tud kitágulni a megfelelő légzéshez. Ne siessünk az étkezéssel, és ha légszomjat érzünk, tartsunk egy kis pihenőt evés közben.