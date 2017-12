A hagyományostól a modernig: Étkek a karácsony szellemében

A karácsony a szeretet, a család és az ajándékok mellett a nagy evések időszaka is: a magyarok asztala ilyenkor színültig megtelik hagyományos, és ma már egyre több modern étellel.

A karácsony a bőséges étkezések időszaka, még azoknak is, akik alapvetően odafigyelnek arra, mennyi kalóriát visznek a szervezetbe. Ilyenkor az ember hajlamost többet enni, és olyan ételeket is megenged magának, amelyeket az év más időszakában talán nem.

A szentestét (a karácsony előestéjét) zárt körben, családdal, nagyon közeli barátokkal töltik. Késő délután gyertyagyújtás keretében összegyűlnek a karácsonyfa körül, és átadják egymásnak az ajándékokat. Utána következik a karácsonyi vacsora. A paraszti kultúrában az egészséget, szeretetet jelképezi a zöld fenyőágakkal, dióval, almával, naranccsal díszített ünnepi asztal. A magyar családok nagy részénél még mindig szokás ilyenkor halászlevet enni.

Népszerűek a mákkal ízesített desszertek, így a mákos bejgli, mákos guba, mákos nudli. Nem véletlen a népszerűség: a mák, az apró magok eredetileg termékenységi varázslatként biztosították be a következő évi bőséges termést. A mákos guba gyorsan elkészíthető fogás. Kell hozzá 8 darab szárazabb kifli, 4 dl tej, 2 dkg vaj, 150 g mák, 150 g porcukor, 1-2 evőkanál méz. A kiflit felszeleteljük 1,5 cm-es szeletekre, majd beáztatjuk tejbe. Ne ázzanak szét. Vajazzunk ki egy hőálló tálat, rakjuk bele a kifliket, majd közepes hőmérsékleten kissé kiszárítsuk őket. A darált mákot összekeverjük a porcukorral, és megszórjuk vele a forró kifliket. Rövid ideig még sütjük, majd meglocsoljuk mézzel. Forrón tálaljuk.

Sokszor karácsony előtt volt disznóvágás. Ilyenkor a karácsonyi menüben is megjelent a friss hús, húsleves, sült hús, hozzá krumpli és zöldségek. Készíthetünk például majonézes krumplisalátát. Ehhez 1 kg burgonyát héjastól megfőzünk, majd meghámozzuk és felkarikázzuk. Egy kis fej vöröshagymát meghámozunk, majd egyben a krumplihoz tesszük. Vízben elegyítsünk el ecetet, cukrot, sót, majd öntsük a krumplira. Körülbelül fél nap múlva öntsük le, vegyük ki belőle a hagymát, majd forgassuk tartármártásba. A menüt mindig valami édes sütemény zárta, mint például a fánk. Ráadásul a vacsorához az ünnepi alkalomhoz illő, minőségi bor is társult.

Persze ma már számos újabb, modernebb étel is az asztalra kerül. A húsok közül népszerűek a töltött verziók: így például az aszalt gyümölccsel (rendszerint szilvával) töltött pulyka. Ehhez pulykamellfilére, a bundázáshoz tojásra, liszre és zsemlemorzsára, az ízesítéshez pedig darált dióra és aszalt gyümölcsökre (a szilva mellett például sárgabarackra, datolyára) van szükségünk. A nyersen megtöltött szeleteket kell aztán megsütnünk.

Ugyanígy a sütemények között is hódítanak újabban a házilag készített szaloncukrok, valamint a karácsonyi hangulathoz kinézetben teljesen illő édességek is. A képen is látható, karácsonyfa alakú desszertet kollégánk felesége készítette – ez lényegében egy újra- vagy továbbgondolt keksztekercs: a kekszes alapon álló fa kávét, cukrozatlan kakaóport, tejet, vaníliás cukrot, vajat, porcukrot és lekvárt is tartalmaz, éppúgy, mint az eredeti változat. A különbség az ételszínezékben (zöld) és az alakzatban rejlik.