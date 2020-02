Ha nincs időnk főzni, rendelünk – Akadt, akinél tavaly 336-szor járt az ételfutár

Pest, Baranya, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar – ebben a négy megyében rendeltek a legtöbben házhoz ételt tavaly interneten keresztül. Mi, Fejér megyeiek ebből a szempontból csak a középmezőnybe tartoztunk.

Ugye önnel is előfordult már, hogy nem volt ideje elmenni ebédelni munka közben? Annak ellenére, hogy szinte mindenki tisztában van vele, hogy nem egészséges a számítógép előtt, vagy az irodai munkaasztalnál ebédelni, mégis sokan vannak, akik hetente akár többször is kénytelenek ezt a megoldást választani. Ilyenkor jól jön, hogy gyorsan, egyszerűen és kényelmesen megrendelhetjük az ebédünket, amit házhoz is szállítanak. De vajon mennyi időt töltünk az étel kiválasztásával és mit fogyasztunk szívesen? Az egyik hazai online ételrendelési portál, amelynek célja, hogy összegyűjtse a házhoz szállítást kínáló éttermeket és a rendelők számára minél egyszerűbbé tegye az ételrendelést, összegyűjtötte a tavalyi tapasztalatokat. 2019-ben voltak, akik már a reggeli kávét is inkább rendelték, mint maguk készítették, ami pedig a kedvenceket illeti, a tavalyi évben a három leggyakrabban rendelt étel a hasábburgonya, a gírosz és a karácsonykor is hódító hawaii pizza volt. Ezekhez szénsavas üdítőket rendeltünk a legszívesebben, amelyek a gyümölcsleveket és az alkoholt is kiszorították az élmezőnyből. A desszertek esetében viszont kétséget kizáróan a magyar specialitások vitték a prímet, a somlói galuska és a palacsinta.

Az adatok azt mutatják, hogy manapság már nemcsak ebédre, de reggelire, vacsorára, sőt még a késő éjjeli mozizáshoz is előszeretettel rendelünk ételt, de a legtöbbször természetesen továbbra is ebédidőben nyomunk a rendelés gombra. Választáskor a kedvelt konyhák sorrendje: magyaros, olasz, görög, török, ázsiai, amerikai, de a nagyobb üzletláncoktól, a prémium kávézóktól és a kézműves termékeket áruló éttermektől való rendelési lehetőség is formálja az ételválasztást.

Mi a helyzet Fejér megyében?

A Fejér megyei ízlés a rendelések alapján – nem meglepő módon – nem különbözik nagymértékben az ország más régióitól: tavaly nálunk is a legtöbben gírosztálat, hasábburgonyát és hawaii pizzát, valamint rántott sajtot rendeltek. A megszokott ízek mellett sokan nyitottak az újdonságokra, így a tibeti, libanoni, grúz, vegán és vegetáriánus ételek is egyre inkább megjelennek a rendelések között, ám akadt olyan is, aki egész évben csak kínait vagy magyaros ételt rendelt.

Az idő pénz, szokták mondani. Nos, 2019-ben a leg­gyorsabb rendelés mindössze tíz másodpercet vett igénybe, míg a leghosszabban válogató felhasználó majdnem két órát töltött a felületen. De volt, aki szinte az év minden napján az ételrendelést választotta: az előző év rekorderénél összesen 336 alkalommal járt ételfutár, ráadásul a felhasználó minden alkalommal magyaros ételeket rendelt.

2019-ben a legnagyobb rendelésre költött összeg 260 ezer forint volt, amiből egy felhasználó 130 gírosztekercset vásárolt. A korán kelők is gyakran döntöttek a rendelés mellett. Egy-egy átbulizott este után, vagy egy fagyos reggelen ugyanis életmentő volt a forró kávé és a vajas croissant. Az a felhasználó, aki ezt a leginkább kihasználta, tavaly 130 alkalommal rendelt kávét. A statisztikákon a karácsonyi lakomák és az újévi fogadalmak is meglátszanak: az ünnepi időszakok után megfigyelhető volt az egészségtudatos ételek iránti növekvő kereslet. Nemcsak az ízlés, hanem az időjárás is befolyásolta az ételrendeléseket, extrém időjárási viszonyokban jellemzően nőtt a rendelési kedv.

Arról, hogy ­jellemzően mely korosztályok éltek leginkább a kényelmes házhoz rendelés lehetőségével, nem szól a statisztika.