Ha jól indul a reggel, jobb lesz a napunk

Ma reggel arra ébredtem, hogy már nem alszom – mutat a reggel gyötrelmeire egy graffiti. De mivel tehetjük szebbé a reggeleinket?

Ébredés után még éhgyomorra igyunk meg egy nagy, de nem hideg pohár vizet! Testünk működéséhez fontos a víz. Ez érthetőbb, ha tudjuk, hogy egy felnőtt ember testének nagyjából 60 százaléka víz és sejtjeink egyik fő alkotóeleme is az. A reggeli adag elfogyasztása könnyebbé teszi az emésztés beindulását, és frissességet ad.

A keringés frissítésére kiváló egy 10–15 perces jóga, akár pizsamában is. De tökéletes az is, ha nyújtó gyakorlatokat végzünk, ehhez még az ágyból sem kell kiszállni. A többórás alvás után könnyebben indulunk neki a nap fizikai részének, ha megmozgatjuk a tagjainkat, megnyújtjuk a hátunkat és a nyakunkat is.

Néhány perces befelé figyelés vagy napindító meditáció kiegyensúlyozottabbá tesz. Ha a reggel rohanással indul, ez az egész napra rányomja a bélyegét. Szánjanak néhány percet arra, hogy átgondolják, miért érdemes felkelni, mi lesz az, ami pozitív a napjukban!

A nap legfontosabb étkezése a reggeli. Ne hagyjuk ki belőle a fehérjét, mellette legyen teljes kiőrlésű gabona, némi zsír és sok rost! Viszont kerüljük az édességet! A rendszeresen kihagyott reggeli egészségügyi kockázatot rejt magában. Az amerikai Harvard Közegészségügyi Intézet kutatói szerint azok a férfiak, akik kihagyják a reggelit, nagyobb valószínűséggel szenvednek szívin-

farktust, vagy halnak meg idő előtt koszorúér-betegségben. Nők esetében pedig magasabb a kockázata a cukorbetegség kialakulásának.

Talán banálisnak hangzik, de fontos a fogmosás. Vannak, akik a reggeli ébredés utáni fogmosást részesítik előnyben, ám a szájhigiéné szempontjából sokkal egészségesebb, ha étkezés után mosunk fogat.