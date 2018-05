Ha gyermekként örökre el kell engedni valakit…

Hogyan segíthetünk felnőttként a gyász feldolgozásában a gyerekeknek? Erről kérdeztük a pszichológust.

Egy közeli, szeretett hozzátartozó elvesztésének feldolgozása felnőttként sem könnyű. A gyerekeknél szintén okozhat nehézséget egy ilyen helyzet, amit a szülők, a felnőttek nem mindig tudnak kezelni. Borsi Andrea gyermek- és ifjúságpszichológus ad tanácsot, tapasztalataiból kiindulva.

Mikortól lehet az elmúlásról, a halálról beszélgetni a gyermekkel?

– Az óvodás már gondolkodik erről a témáról. A korának megfelelő válaszokat érdemes adni, hogy ne alakuljanak ki szorongató fantáziái. Ha a környezetében súlyosabb betegség vagy haláleset történik, érdemes őt meghallgatni, vagy beszélgetni erről. Szerencsés, ha a gyereknek van fogalma a halálról (például meghalt egy kisállata), mert úgy könnyebben helyezi el magában egy személy halálát.

Hogyan érdemes tudatni a hozzátartozó halálát?

– Ha az illető haldoklik, a gyerek látogassa, készüljön fel a várható halálra. Ilyenkor vigyen neki kis ajándékokat (rajz, termés), beszélgessen a szeretett személlyel. A leépülés látható jeleit azonban a gyerek szeme elől takarjuk el. El kell fogadni, ha nem akar közel menni az illetőhöz, mert például annak külseje megváltozott, s bizony a szoba levegője sem mindig kellemes ilyenkor. A halál tényét lehetőleg minél előbb közölni kell. A titkolózás mindig káros, a gyerekek szinte mindig kitalálják, hogy itt valami baj van.

A szülő korai elvesztése hogyan érinthet egy gyermeket?

– Ha egyéves kora előtt veszíti el a szülőjét, az személyiségkárosító hatású lehet, szakemberre van szükség. Ha az első két évben történik ilyen, akkor körülbelül a 6. hónaptól depresszió alakulhat ki (heves sírás, majd látszólagos megnyugvás). A későbbi életkorokban bekövetkező haláleset feldolgozásának sikeressége attól függ, a szülővel milyen volt a gyermek kapcsolata, és mennyire segítik a felnőttek a lelki munkát.

Mennyire vonjuk be a gyermeket a történésekbe?

– Egy gyermeket 3-4 éves kortól ki lehet vinni temetésre, feltéve, ha a személyiségfejlődése rendben zajlik, nincsenek pszichés tünetei, valamint ha szeretetteljes kapcsolata volt az elhunyttal. Érdemes elkerülni a saját ingatlanon vagy természeti tájon való eltemetést, hamvasztás utáni urna elhelyezését, mert ez felzaklathatja a gyerekeket. A temetésen biztosítsunk folyamatosan érzelmi támaszt!

Mennyi ideig tarthat a gyászidőszak?

– Fontos, hogy a gyermek lezárja fizikai és lelki szempontból is az elhunyttal való kapcsolatot. A gyászfeldolgozás körülbelül egy évig tart, ha hosszabb, akkor segítségre van szükség. A gyerekek több fázison mennek keresztül: először tagadják a tényt, nem hiszik el, hogy meghalt a szeretett személy, tiltakoznak. Majd elkezdenek reménykedni, hogy az illető visszatér. Aztán jön a kétségbeesés, ilyenkor az érzelmek teljes skáláját élik meg. A gyerek dühös mindenkire és magára is, kezdetben minden kapcsolatot visszautasíthat, de az idő múlásával egyre többet épít újra. Ezt felnőttként el kell fogadni.

Felnőttként hogyan segíthetünk, illetve vannak-e hasznos könyvek, művek e témában?

– Érdemes az elhunytról jó dolgokat mesélni, így az illetőtől átvett értékeket, tulajdonságokat a gyermek továbbviheti magával. Fontos kiemelni, hogy a gyereknek nem ez lesz a sorsa, ő sokáig él, de sajnos az elhunyt beteg vagy idős volt. Lehet témához illő meséket mondani, például Kis Ottó Ati és a holdvilág, Sulyovszki Szilvia A hálás virág című művét vagy Az élet olyan, mint a szél, A láthatatlan fonál című írásokat. A szülők is beszéljenek a saját érzelmeikről, amit a gyerek mintának vesz, s ő is ki meri fejezni azokat. Ha a családban a vallás vagy egyéb hit fontos érték, ennek keretében érdemes elmagyarázni, hogy hol van most az elhunyt. Viszont az újjászületést jobb nem emlegetni, mert akkor a gyermek nehezebben zárja le a kapcsolatot az elhunyttal, és szoronghat. Ha pedig a gyermek tüneteket produkál, ajánlott szakemberhez fordulni.