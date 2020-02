Ha farsang, akkor bizony jelmezt illik ölteni a bálra

Gyerekeknek rendeztek jelmezversenyt Igar-Vámon és Sárkeszin a hétvégén.

Együtt játszott a kaszás, a tudás fája, a hercegnők és a katicák. Nem egy mese kezdődik így, ez a valóság! Méghozzá Igaron, azon belül is a vámi

közösségi házban. Ide gyűltek farsangra a népek: az igari, igar-vámi és igar-vámszőlőhegyi gyermekek, valamint kísérőik, hogy a Kövér Ferencné és Kiss Beáta által szervezett bulin részt vegyenek. Lufit, papírt, rágcsálnivalót és süteményt az önkormányzat biztosított – előbbit maga a polgármester, Molnár István hajtogatta formába! Virág, katica, de még csiga is készült megrendelésre!

Halloween, gyermeknap és karácsonyi műsor volt már itt a szervezők által, de farsangi mulatságot most először tartott a két hölgy. Céljuk volt, hogy összehozzák a falvakban élőket egy közös, hangulatos eseményre. Ennek érdekében a gyermekeknek jelmezes felvonulást és játékos vetélkedőt szerveztek, akinek pedig kevésbé tetszett ez a program, rajzolhatott és álarcot is tervezhetett. A jelmezmustra holtversennyel zárult: végül minden beöltözött ifjú egy-egy csokival tért haza. A kora délután kezdődött buli természetesen – noha nem hajnalig, de – kifulladásig tartott.

Sárkeszi

A 600 lelkes kis faluban, Sárkesziben szombaton délután vigadni indult a manó­népség. A hagyományos gyermekfarsangnak a faluház nagyterme adott otthont. Kőhegyi László polgármester sok szeretettel köszöntötte a gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket, a zsűri már hegyezte a ceruzáját, a jelmezbe öltözött fruskák és legénykék zsibongva sorakoztak.

Doktor Izabell, a település „új gyermekorvosa” biztos recept­tel szolgált: 2 kanál szeretet, 1 kanál boldogság, 3 kanál kedvesség, valamint Élj egészségen! Több nem is kell… A röpke felvonuláson a Gengsztert a Fekete Macska követte, a Lego-vitéz a Vámpírral parolázott, Frédi, a kőkorszaki szaki párja, Vilma kislányukkal, Enikővel együtt érkezett. A Tűzoltó az autóját is magával hozta, de nem hiányzott a sorból a Királykisasszony, a Balerina, a Szivárvány-hölgy sem, hogy Tök-úrfiról, az Autobotról és a Szuperbomba-lánykáról ne is beszéljünk.

A zsűri végül meghozta korántsem könnyű döntését: első díjat érdemelt a Tűzoltó, Tormási Gergő, második lett Tök-úrfi, Mészáros Tamás, harmadik pedig az Autobot, Németh Mátyás. A győztesnek Szontágné Ica még egy tortát is felajánlott. A játszóházról Tóthné Zita gondoskodott, a lekváros farsangi fánkról pedig a nyugdíjasklub tagjai. Aztán szólt a zene, állt a bál.