Ha éppen nem füstöl, akkor is mérgez

Az amerikai Science magazinban nemrég egy érdekes tanulmány jelent meg, amely szerint nemcsak a passzív dohányzás, de a dohányosok ruhájából áradó füst is ártalmas.

A passzív dohányzás káros hatását jól ismeri a tudomány, ám mostanában arra is felfigyeltek, hogy a dohányfüst összetevői olyan jól szellőztetett helyiségekben is felbukkanhatnak, ahol több mint egy évtizede tilos dohányozni. Akkor mégis hogyan jutnak ezek be? A dohányos emberek ruhájukon, bőrükön és hajukon viszik be az összetevőket.

Korábbi tanulmányokban már leírták azt a jelenséget, hogy a dohányfüst maradandó nyomot hagy. Vizsgálatok szerint a dohányosok által eladott lakásokban a kiköltözésük után még két hónapig megtalálhatók a füst kémiai nyomai. A legfrissebb kutatást a németországi ­Mainz egyik mozijában végezték, ahonnan tizenöt éve kitiltották a dohányzókat, így mára semmi nem maradt a korábbi füst nyomaiból. Tömegspektrométerrel megnézték a szellőzőrendszeren áthaladó levegő kémiai összetételét, miközben a mozi működött. Amikor a nézők megjelentek a teremben, kiugró mennyiségben észleltek összesen 35 dohányzással összefüggő vegyi anyagot, köztük olyan mérgeket, mint a benzol és a formaldehid, amiket csak a testükön és a ruháikon vihettek be magukkal azok, akik a mozizás előtt cigarettáztak.