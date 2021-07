Gyógyteákkal és gőzöléssel is tehetünk a testi-lelki egészségünkért

A gyógynövények a nőiesség megélésében, illetve a nőkre jellemzőbb testi problémák megoldásában is segíthetnek. Mikó Zsófia természetgyógyász jó ideje foglalkozik a témával, és több jó tanácsot adott.

Zsófi és családja pár hónapja költözött Székesfehérvárról vidékre, méghozzá a festői szépségű Gántra, ahol egy kis családi ház szépítésén fáradoznak. Itt végre megvan az a környezet, amelyre a természetes gyógymódok mellett elkötelezett Zsófi régóta vágyott. Ugyanis jó ideje foglalkozik gyógynövények gyűjtésével, amelyekből saját teakeverékeket készít, és másként is hasznosítja a természet kincseit.

A kétgyermekes édesanya örömmel mesélt arról, mekkora öröm, hogy most már a közvetlen környezetéből szerezheti be a növények egy részét, és nem kell azokért hosszú túrákat tennie. Ráadásul így a két leányzót is jobban be tudja vonni a gyűjtésbe, akikhez így már korán közel kerül a természet.

Zsófi a természetgyógyász végzettség megszerzése mellett tanult ájurvédát (ősi indiai életvezetési, gyógyítási módszer), elvégzett egy nőijóga-oktató képzést, és már ekkor – illetve a gyermekei születése óta még inkább – a hölgyek felé fordult. Tehát elsődleges célja tanácsokat, kézzelfogható módszereket adni a nőknek a szépségük, egészségük és lelki épségük megőrzése érdekében. Mindezt persze a természetességre alapozva.

– Szeretném visszavezetni az embereket a természethez. Sokan tanácstalanok, nem ismerik eléggé a gyógynövényeket, így ebben is próbálok segíteni. Nőként fontos felismerni például a ciklikusságot, a test összhangját a természettel, és azt, hogy a női minőség alapvetően nyugodt, kiegyensúlyozott. Úgyhogy abban is szeretnék segíteni, hogyan lehet a napi stressz mellett elérni ezt az állapotot – mondja Zsófi, aki a hozzá fordulóknak mindig igyekszik személyre szabott tanácsot adni, és holisztikus szemlélettel áll hozzá az adott problémához. A testi tünetek mellett tehát nézi a lelki oldalt, a valós okot is.

A kifejezetten nőknek javasolt gyógynövények közül kiemelte a cickafarkfüvet, amely sokfelé megtalálható. Szárítva, teaként remek immunerősítő, gyulladáscsökkentő, és segíthet a menstruációs problémák megoldásában. A vöröshere nem annyira elterjedt, de fellelhető. Teájával csökkenthető a nagyobb mennyiségű folyás, és kiegyensúlyozza a hormonháztartást. A csipkebogyó virága, a rózsaszirom ehető, szárítva teaként hűsítő, hormonkiegyensúlyozó hatású, ráadásul szépíti a bőrt. Az erdei szamóca levele szárítva sebgyógyító, összehúzó hatású. Vannak keverékek is, ezekben több növény, gyógynövény jótékony hatása egyesül.

Zsófi alapvetően teaként javasolja a gyógynövények fogyasztását, ám a hozzáértőbbek tinktúrát vagy macerátumot is készíthetnek.

Ajánlja az intim gőzölést is, amely tulajdonképpen ugyanolyan, mintha az arcot gőzölné valaki, csak ez alulról történik. Fölé kell guggolni egy gyógynövényes főzetnek, hogy a gőz jól átjárja alulról az intim részeket. Ennek nagyon jó regeneráló hatása van például szülés után, vagy segíthet visszatérő hüvelyi fertőzések esetén. Ráadásul lelki síkon is oldhatja a blokkokat, akár a babavárás kapcsán, ha például jó ideje nem sikerül a megtermékenyülés. Vannak természetesen ellenjavallatok, és nem mindegy, melyik növényt mire használjuk, ezért érdemes tanácsot kérni.

A kiegyensúlyozottság érdekében egyébként jó, ha minden nő ad magának némi énidőt. Amikor például elmerül egy kád, illatos virágszirommal teleszórt vízben, és közben elkortyol egy finom csipkebogyós, hibiszkuszos teát.