Gyógyszer helyett használjuk a természetes, bevált népi gyógymódokat

Vírus okozta betegségen az antibiotikum nem segít. Ám ha nem akarnak mesterséges kemikáliákat vásárolni a patikában, éljenek a régiek bevált módszereivel!

Az Életmódi összeszedett néhány házi praktikát, amit különösen télen érdemes megelőzésként alkalmazni. Ha pedig már megvan a baj, akkor segíthetnek a gyorsabb gyógyulásban.

Fokhagyma, kakukkfű

Számos kedvező, így többek között antibakteriális hatása is ismert. Egy lehetséges népi alkalmazása: pucoljon meg annyi fokhagymát – lehetőség szerint itthon termesz­tettet vegyen – amennyivel meg tud tölteni egy befőttes üveget. Öntse fel jó minőségű mézzel és hagyja hűvös, száraz helyen 3 hétig. Fogyasszon belőle naponta 1-2 gerezdet.

Szintén baktériumölő és fertőtlenítő hatású a kakukkfű, amelyből kiváló gyógyteát készíthetünk. Mielőtt megisszák, gargalizáljanak vele, mert ez segít abban, hogy gyorsabban szabaduljon meg a torok nyálkahártyáján megtelepedett baktériumoktól.

Gyömbér

Az egyik legnagyszerűbb gyógyító hatású fűszernövény, ezért ideális a hidegebb hónapokra is. Köhögéscsillapító, valamint mikrobaellenes hatásokkal is bír. Jelentősebb mennyiségben tartalmaz A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket. Friss gyömbérből lehet teát is készíteni: fél liter vizet forraljon fel, tegyen bele egy közepes nagyságú, vékonyra szeletelt gyömbért, két-három karika citromot és egy rúd fahéjat. Rövid együttforralás után hagyja letakarva 15 percig állni, majd leszűrve, mézzel édesítve lehet fogyasztani.

Gyógyteák

A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása mindig fontos, de megfázás, influnza esetén még inkább. A meleg tea ilyenkor különösen jólesik. A gyógyteák elkészítéséhez ne fém-, hanem üveg- vagy zománcozott, tiszta, jól zárható fedővel rendelkező edényt használjon. Ha más utasítás nincs a tea elkészítésére vonatkozóan, akkor adagonként egy evőkanál teakeverékhez és 2,5-3 deciliter vizet számoljon. A teafüvet forró, de nem lobogó vízzel forrázza le, 5-10 percig hagyja állni, majd szűrje le. Megfázásra, köhögésre legjobb a bodza-, vagy a hársfavirág. Ha a teát mézzel ízesíti, figyeljen arra, hogy az ne legyen 40 foknál melegebb, így a méz nem veszít a hatásából.

Húsleves

A húsleves, akárcsak a többi forró, gőzölgő ital, melyet meghűlésre ajánlanak, segít felszakítani a váladékot, pótolja az elvesztett folyadékot, és a kaparó toroknak is enyhülést hoz. Ráadásul még a lelkünket is gyógyítja, hiszen nagyon jól tud esni, ha egy szerető családtag pátyolgat bennünket és készít nekünk finom húslevest. Kutatások bizonyították, hogy a húslevesben a legfontosabb hatóanyagok a vitaminok, ásványi anyagok, a fitokemikáliák – a növényekben található bioaktív vegyületek, amelyek az adott élelmiszerekben speciális védőhatást fejtenek ki –, és egy ciszteinnek nevezett aminosav.

C-vitamin

Végül ne feledkezzünk meg magas C-vitamin-tartalommal rendelkező zöldségekről, gyümölcsökről sem, amelyek ősztől tavaszig természetes vitaminforrásaink lehetnek. Közismerten ilyen a savanyúkáposzta, a citrusfélék – a grapefruittal vigyázni kell, mert a benne található egyes vegyületek megváltoztathatják a gyógyszerek hatását –, a cékla, a kiwi vagy a brokkoli.