Gyerünk, felkelni a kanapéról, hadd égjenek azok a kalóriák!

Ismét nyakunkon a karácsony és a szilveszter a maguk szépségeivel és kevésbé várt következményeivel: jönnek a sokfogásos nagy családi és baráti ebédek, vacsorák és velük együtt a felszedett kilogrammok. Már most érdemes végiggondolni, hogyan szabadulunk meg tőlük januárban.

Ezúttal azonban nem a fogyókúráról lesz szó, hanem annak egyik elmaradhatatlan összetevőjéről: a mozgásról. Tisztában vannak-e vele, hány kalóriát égethetnek el egy-egy mozgásformával egy óra alatt?

– Kezdjük azzal, hogy a kalóriaégetés rengeteg mindentől függ, így többek között attól, hogy férfiről vagy nőről beszélünk, milyen magas, hány kilót nyom és hány éves az illető, de az is számít, hogy általában hányszor, mennyit és milyen intenzitással edz – a zsírégető zóna egyébként a maximális pulzusszámunk 60–75 százalékának elérését jelenti. Egy idősebb ember kevesebb kalóriát éget, mint egy fiatal, mert lassabb az anyagcseréje. Egy átlagember szintén kevesebb kalóriát éget, mint egy élsportoló, mert kevésbé intenzíven tudja végezni ugyanazt a mozgássort. Szervezetünk egyébként egész nap és egyfolytában, sőt még alvás közben is éget több-kevesebb kalóriát, hiszen minden mozdulathoz, tevékenységhez energia kell – kezdte a téma kapcsán Hegedűs Ágota tréner, akivel a számok szintjén is megnéztünk egy-egy mozgásformát ebből a szempontból. Tegyük hozzá: ezek a számok inkább csak irányadók, mert mint ahogy az a fentebb leírtakból következik, teljesen egyéni, ki mennyi idő alatt hány kalóriát képes elégetni.

Kiderült, hogy a tánccal – legyen az néptánc, diszkó, társastánc – vagy könnyed görkorcsolyázással 1 óra alatt több mint 550 kalória égethető el, de a gyaloglás és az úszás is felemészt ennyi idő alatt nagyjából 450 kalóriát. A nálunk is egyre népszerűbb távol-keleti mozgásformák, mint a taicsi és a csi kung 225 kalóriát igényelnek óránként. És hogy valami otthoni mozgásformát is említsünk – bár ez nem sport, de a hölgyek többsége rendszeresen csinálja –, a vasaláshoz 135 kalóriát használunk fel 60 perc alatt.

– Ha a jógát és a pilatest nézzük, amelyek ma a népszerű edzésformák közé tartoznak, azt látjuk, hogy ezekre óránként 225 kalóriát fordítunk, de mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy mivel ezek nem tipikus zsírégető mozgásformák, hanem a mélyizmokat megdolgoztató, lassú, de mégis fárasztó edzéstípusok, ezért a kalóriaégetés az edzés végén, a mozgás befejeztével nem marad abba – magyarázta a tréner. Ezzel szemben a kardió típusú edzéssel – amely igénybe veszi a szívet, a tüdőt és az érrendszert – rövid idő alatt több kalória égethető el, viszont a mozgás befejezése után a kalóriaégetés visszaáll az „alapszintre”. Ide tartozik többek között a futás, a tempós séta, az úszás, a kerékpározás, a síelés, az evezés vagy a zumba, de a sor korántsem teljes. Mindebből az is következik, hogy a jóga vagy a pilates elsősorban alakformálásra ajánlott, eredménye pedig akkor lesz, ha hetente legalább kétszer gyakorol az ember. Ha valaki viszont fogyni szeretne, inkább a kardió mozgásformák közül válasszon.

Honnan tudható, mennyi kalóriát égetünk az edzésen? És az, hogy megfelelő pulzustartományban dolgozunk? Az okosórák mindegyike képes mérni a pulzusunkat, néhány típus pedig a kalóriafogyasztásunkat is. Az interneten pedig találhatnak kalóriakalkulátorokat, amelyek segítségével azt is kiszámolhatják, mennyi a napi kalóriaszükségletük, illetve hogy milyen mozgásformával mennyi kalóriát tudnak elégetni.

Mielőtt azonban akár újévi fogadalomtételüket követően elrohannának vadul edzeni, készüljenek fel: nem lehet ajtóstól rontani a házba! – Aki eddig nem mozgott és egész nap ülőmunkát végez, annak a teljes izom-, kötőszövet- és fasciarendszere le van tapadva, amit először mobilizálni kell. Ha ez megvan, akkor következik a stabilizálás, és csak ezt követően lehet a számára megfelelő mozgásformát kiválasztani, ami tetszik is neki, és a kitűzött célját is eléri vele. Mindezekben egy szakember nagyon hasznos lehet.

– Hangsúlyozom: ha ész nélkül kezd valaki sportolni, annak könnyen sérülés lehet a vége, ami senkinek nem hiányzik – hívta fel zárásként a figyelmet Hegedűs Ágota.