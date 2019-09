Szerfüggőség, akár 13 éves kortól

Az országban egyedülálló módon államilag finanszírozott gyermekaddiktológiával is foglalkoznak az Egészségdokk Közhasznú Alapítványnál. Gönczi Gábor intézményvezetőt erről is kérdeztük.

A függés bizonyos szerektől probléma, különösen fiatalkorban. Függőséget okozhat azonban más is, nem csupán alkohol vagy drog, mégis, általában ezekről esik szó e témában. A fehérvári Egészségdokk Közhasznú Alapítványnál sok mindennel foglalkoznak a függőség kapcsán, s mondhatni, hogy bárkinek segítenek valamilyen formában, aki hozzájuk fordul.

Gönczi Gábor az addiktológiai és serdülő kríziskezelő centrum vezetőjeként dolgozik szociális munkásként, vezet terápiát, s nem mellesleg maga is felépülő szenvedélybeteg. Utóbbi fontos szemlélet a központban, mert még hitelesebbé teheti a munkát.

Az Egészségdokk szociális és egészségügyi ellátásokat is nyújt, utóbbin belül van az addiktológia, amelynek keretében most már gyermekekkel is foglalkoznak. Erre nagyon büszkék, hiszen az országban egyedülállóan államilag finanszírozott formában lehet igénybe venni a szolgáltatást. Itt is szakemberek – gyermekpszichiáter, pszichológus – segítik a munkájukat.

Gönczi Gábor szerint a gyermekaddiktológia azért kiemelt terület, mert ilyen szakma nem igazán létezik. Pedig akik a szenvedélybeteg-ellátással foglalkoznak, azok jól tudják, hogy ha egy felnőtt drogfüggőnek gyermeke van, akkor ott a problémában a gyermek is érintett, attól függetlenül, hogy használ-e már valamilyen szert vagy sem. Nagy kérdés ugyanis: hol és mikor kezdődik valójában a függőség kialakulása? Ezért is fontos a megelőzés.

Ha tehát a központban tudják, hogy egy alkoholbeteg vagy drogfüggő felnőttnek vannak kiskorú, illetve serdülő gyermekei, akkor őket is megpróbálják behívni. Sok lelki sérülést szedhetnek ugyanis össze, nem beszélve a rossz mintáról. Az addiktológián a 10 és 19 év közötti korosztállyal foglalkoznak, ingyenesen. Az úgynevezett betegút pedig a következő: az állapotfelmérés után pszichiáterhez kerül az illető, majd kap esetfelelőst, és felajánlanak neki egy kezelést.

A gyerekeknél a leggyakrabban alkalmazkodási zavarokkal találkoznak, amelytől már nem áll távol a drogozás, az alkoholfogyasztás. Szenvedélybetegség azonban megjelenhet másként is. Korunk jellegzetes tünete például az internettől, a közösségi oldalaktól való függés – mondta Gábor.

A tapasztalat szerint manapság egyre fiatalabb korosztályból – 13–25 év – kerül ki a legtöbb függő. Ennek drog szempontjából egyik oka a biofű megjelenése, amivel elég sokan élnek. Ez azonban – nevével ellentétben – se nem bio, se nem fű, hanem egy divatos mesterséges anyagról, vegyipari melléktermékről van szó. Viszonylag olcsó, könnyen hozzáférhető és általában magas hatóanyag-tartalmú, ezért keresik. Ez és a hozzá hasonló dizájnerdrogok igen nagy veszélyt jelentenek a fiatalokra. Nem mindig tudható ugyanis, milyen hatást váltanak ki a szerhasználóból. Elég sok a pszichiátriai eset, különösen a biofű fogyasztása esetén. Az különben elég könnyen felismerhető, ha valaki ilyet fogyaszt, először ugyanis jellegzetesen meghajol tőle az illető. Aki ezt nem veszi észre, az vak – véli Gábor.

A családokban azonban az is sokszor előfordul, hogy egyszerűen nem akarják észrevenni az egyértelmű jeleket, amelyek a drogfogyasztásra utalnak. Nem is könnyű ezt belátni, és a szülő sokszor magát hibáztatja. Ezért lehet szükség családterápiára, hiszen a függőség kialakulása messzire vezet.

Magyarországon azonban a drogoknál sokkal nagyobb gondot jelent az alkoholfogyasztás, ezt ugyanis tolerálja a társadalom. Evidens, hogy a fiatalok isznak, akár már 13 éves kortól. Sokan szituatív felhasználók, tehát előre eltervezik, hogy hétvégén berúgnak.

Ennek kapcsán kérdeztük Gábort arról: mit tapasztalnak a nyári fesztiválok idején vagy utánuk? Jelentősen megnő-e ilyenkor a szerhasználók száma, s többen jelentkeznek-e náluk?

A vezető szerint egy fesztivál inkább a „szociális fogyasztás” helyszíne, ahol jellemzően egy-egy alkalommal engedi el magát valaki. Nem a helyszín a lényeges, bár ilyen alkalmakkor nyilván megnő például az alkoholfogyasztók száma. Az a lényeges, hogyan viszonyul valaki az alkoholhoz, a droghoz úgy általában. Az viszont igaz – tette hozzá –, hogy az eltereltek száma nő szeptember-október környékén. Ők azok, akiket drogfogyasztás miatt kaptak el, ezért kötelezően igénybe kell venniük valamilyen ellátást. Ezek az emberek, fiatalok általában elfogadják a fölajánlott lehetőségek valamelyikét.