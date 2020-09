Forróság, esküvők, Királyi Napok – Ezek voltak a nyár legemlékezetesebb pillanatai Fejérben

Sok-sok képpel és videóval emlékezünk meg erről a különleges nyárról.

Királyi Napok

A koronázóváros évek óta legjelentősebb programja idén rendhagyó módon került megrendezésre. Belvárosi művészkorzóval, családi piknikkel, táncházzal és Koronázási Ünnepi Játékokkal készültek a szervezők az érdeklődőknek.

Alba Regia Jazz Fesztivál idén is elkápráztatta a könnyűzene iránt érdeklődőket

Veteránok a megye útjain

Tizenegyedik alkalommal szervezte meg a Pázmándi Nosztalgia-Jármű Egyesület az éves veteránautós találkozóját júliusban, mely a tavalyi évhez hasonlóan idén is csillagtúra formájában valósult meg. 2019-cel szemben ezúttal nem Pázmánd, hanem Csákvár adott otthont az eseménynek. Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere: amerikai izomautóktól kezdve, gyermekkorunk sztárjain (mint a Trabant vagy a jó öreg „kispolszki”) keresztül olyan ritkaságok is, mint egy kifejezetten filmforgatás céljából átalakított rendőr Moszkvics.

Óriáskerék a tónál

Június egyik reggelén óriáskerék magasodott a Velencei-tó mellett, amelyet meglepődve vettek szemügyre a lakosok, de a velencei önkormányzat is. Eleinte senki nem tudott semmit az ügyről, végül hosszas csatározások után az önkormányzat és a Korzó üzemeltetője is úgy döntöt, maradhat a karika, ami aztán fontos eleme lett minden, a tónál készült fénykép hátterének.

„Éjjeltündöklők” – szentjánosbogár-rajzás az arborétumban

Az Alcsúti Arborétum nemcsak hóvirágairól híres, de a júniusi éjszakák izzó lámpásairól – a szentjánosbogarakról is! Sajnos az idei esős nyárelő nem kedvezett a bogaraknak, így igen rövid ideig rajzottak, azonban akinek sikerült őket meglesni vagy lencsevégre kapnia, az egy életre szóló élménnyel gazdagabban térhetett haza.

Hármas öröm: tovább bővült a kajászói nagycsalád

Egy tündéri történettel is megörvendeztett minket a július: hármasikrek születtek egy kajászói családban, ahol ráadásul a fiatal szülőknek még további négy generáció is segít a csecsemők nevelésében!

Fehérvári bevásárlóközpontban mentett életet az újvárosi főnővér

Telefonon kereste meg a Szent Pantaleon Kórház vezetését annak a betegnek a hozzátartozója, akinek életét Árvainé Pálinkás Judit pszichiátriai osztályvezető főnővér mentette meg egy fehérvári bevásárlóközpontban. Árvainé Pálinkás Judit az eset napján a bevásárlóközpontban tartózkodott, ahol meglátva a beteg körüli ijedt embereket, és hallva a segítségkérést, azonnal odasietett a néhány másodperce földön fekvő eszméletlen férfihez. Rögtön megkezdte az újraélesztését, amelyhez pár perc múlva csatlakozott egy másik egészségügyi dolgozó. A mentők megérkezése után sikerült a beteget stabil állapotba hozni.

Körbetekertük a Velencei-tavat!

Saját tapasztalatainkat meséljük el, azaz mit ne csinálj, ha azt szeretnéd, hogy csupa jó emlék fűződjön a túrához. Csodálatos időt fogtunk ki azon a szombat délelőttön, amikor kölcsönkerékpárokra pattantunk és nekivágtunk a kicsit több, mint 30 kilométeres túrának. Életre szóló élményt szereztünk, olvassátok el!

Csodás íz nyerte el a Régió fagyija címet!

Az év fagy­laltját 1998 óta hirdetik ki, a regionális elődöntőkre a jelenlegi formában most először került sor. A törökmézes vanília és a passió-karamell egy balatonfüredi cukrászdához, míg a tonka-mogyorós affogato a székesfehérvári Damniczki Balázshoz köthető, a Fejér megyei regionális fordulóból ezek a változatok jutottak tovább az országos döntőbe. Damniczki Balázs elmondta: nagy kedvence a tonkabab, így külön örült, hogy a zsűri is emellett az ízvilág mellett voksolt.

Júniusban rendhagyó lánykérés is történt, majd júliusban esküvő lett belőle

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság jelentette be, hogy az egyik tagjuk kezét megkérték, és mindezt igazi hivatalos nyelvezetben, melyet idézünk: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a mai napon a tűzoltóságunk és a rendőrség egy-egy tagja szándéknyilatkozatot tettek a két szervezet közti együttműködés szorosabbá tételének érdekében. Gratulálunk nekik és hosszú sikeres együttműködést kívánunk.” Sőt, mi több, az esküvőre is sor került júliusban, amin természetesen a bajtársak is részt vettek!

Szabálytalan fotelszállítót kapcsoltak le a rendőrök Fehérváron

A rendőrök a 34 éves velencei férfit Fehérváron állították félre, mert az autó tetején több fotelt szállított, melyeket nem rögzített megfelelően, valamint az áru a szabad kilátásban is akadályozta őt, ezáltal a közlekedés biztonságát veszélyeztette. Rengeteg humoros kommentár érkezett az esettel kapcsolatban, így ezt az esetet nem hagyhattuk ki összeállításunkból!

A méltán emlékezetes esetet olvasónk szerencsére videóra is vette, így az idei nyár egyik legérdekesebb szituációját mi is megtekinthetjük:

Zárszó

Az utolsó nyári hétvége

Nyári összegző cikkünket pedig mi mással is zárnánk, mint egy igazi nyaralós hangulatú drónvideóval és képgalériával a Velencei-tóról, mely az utolsó nyári hétvége során készült.