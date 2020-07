Fontos fogas kérdések

Ízületi és bőrbetegségek, allergia, hajhullás, vesebetegség – néhány egészségügyi probléma, amit gyulladásos góc okozhat. Ilyen akár egy rossz fog miatt is kialakulhat. A gócot panoráma­röntgen, illetve CT segítségével lehet azonosítani.

Nem véletlenül hangoztatják so­kat az évenkénti fogászati szűrővizsgálatok – és persze mellette az egyéb szűrővizsgálatok – fontosságát, hiszen az elhanyagolt, kezeletlen lyukas fogak, vagy egyéb szájsebészeti problémák gyulladásos gócok kialakulásához vezethetnek, amelyek aztán a szervezet egyéb részeiben okozhatnak sokszor fájdalmas problémákat. Ha pedig valaki rendszeresen küzd bizonyos gondokkal, nem árt, ha felteszi magának többek között azt a kérdést is: mikor járt utoljára fogorvosnál?

– A gyulladásos gócból – ami egy rossz fog is lehet – a baktériumok a vérárammal szétszóródnak a szervezetben, és a test egyéb részein okozhatnak gondot. Jegyezzük meg, hogy a gyulladt mandula általában a fognál gyakoribb és erőteljesebb gócpont, valamint, hogy a fog mellett további gócok – vagyis gyulladásos szövetek – lehetnek az arcüregekben, az epehólyagban, a húgy-ivarszervekben is, ahol baktériumok bújnak meg. Ha fogászati góckutatásról beszélünk, az elsődlegesen elvégzett vizsgálat egy panoráma­röntgen a fogakról, s ha ott nem látni eltérést, de fennáll a gyanú, hogy mégis valamelyik fog állhat egy adott probléma hátterében, akkor CT-vizsgálatra is sor kerülhet – magyarázta Dabasi András fogszakorvos. A góc lehet nem megfelelő gyökérkezelés vagy gyökértömés, a gyökér körül kialakult, például gennyes, vagy gyulladásos folyamatok, ciszták eredménye, netán krónikus fogínygyulladás, vagy fogágygyulladás következménye. Ezeket minden esetben kezelni kell, természetesen akkor is, ha végül kiderül, nem az említett problémák valamelyike áll a betegség hátterében.

A leggyakoribb fogászati gócbetegségek a sokízületi gyulladás, bizonyos szív- és érrendszeri megbetegedések, kötőhártya-gyulladás, krónikus vesegyulladás, különféle allergiás folyamatok, gyermekkori asztma, ekcéma. Nem javasolt, azonban, hogy a fenti problémák bármelyikének megléte esetén orvosi ellenőrzés nélkül bárki gócok irányában vizsgáltassa magát. Érdemes szakorvosi irányítás mellett alaposan utánajárni annak, mi áll a betegség, vagy a probléma hátterében.