Fontos a megfelelő hőszigetelés! – A legolcsóbb és legtisztább energia az, amit nem használunk el

Egyéni emberi léptékkel, a saját hatáskörünkben az épületeink hőszigetelésével tudjuk a legnagyobb mértékben csökkenteni az energiafogyasztásunkat.

A világon az összes elhasznált energia mintegy 40 százaléka az épületek által elhasznált energia, ami összességében meghaladja az ipar által, vagy akár a közlekedés során elhasznált energia mennyiségét. Tehát ez a legnagyobb szelet, itt tudjuk a legnagyobb hatást elérni. Tovább menve, Magyarországon az épületek energiaigényének 45 százaléka a fűtési energia, de a klimatizálás további 9 százalékkal emeli azt az energiamennyiséget, amire az épületeink hőszigetelésével szintén hatással lehetünk.

Miért fontos a homlokzati hőszigetelés?

Mert homlokzati hőszigetelés nélkül a fűtési energia akár 40 százaléka is elveszhet a falazaton keresztül. Ez persze ennél több is lehet a falazat anyagának és vastagságának függvényében. Az így keletkezett energiaveszteség a pénztárcánkra nézve is igen jelentős, mivel a fűtési költségünk nagyon magas, de azon felül további problémákat jelent otthonunkban. A homlokzati hőszigetelés nélküli házaknál a belső falfelületen a hőhidaknál (nyílászárók, födém, stb…) penészesedés keletkezhet, a falak hidegsége miatt a komfortérzet nagyban csökken.

Miért fogyasztanánk kétszer annyi energiát, ha fogyaszthatunk feleannyit is vagy akár még kevesebbet?

Márpedig jól megválasztott hőszigetelési technológiákkal és anyagokkal drámaian csökkenthető az épületek által elhasznált energia mennyisége, amivel hosszú távon rengeteg pénzt spórolhatunk és hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez is.

Na jó, de mégis mennyi az annyi?

Az épületek energetikai korszerűsítésének egyik eleme a megfelelő hőszigetelés, ami a fűtési rendszer korszerűsítésével és a nyílászárók cseréjével lesz teljes. A számítások azt mutatják, hogy egy tipikus „Kádár-kocka” felújításánál, Hungarocell polisztirolos homlokzati hőszigeteléssel, a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése mellett akár 300-450 ezer forint közötti megtakarítás is elérhető évente! A megtérülés belátható időn belül garantáltan megtörténik. De ha figyelembe vesszük, hogy pl. a Masterplast hőszigetelő rendszerei 50 éves élettartamra tervezettek, akkor a teljes élettartamra vetítve megtakarításként már tízmilliós nagyságrendű összeg keletkezik.

A hőszigetelés nyáron is fontos

Ma már érthető módon nagyon elterjedtek a családi házaknál is a klímaberendezések. Talán nem igényel túlzott magyarázatot az, hogy ha az épület a hőszigetelésnek köszönhetően nem hevül túl a nyári melegben, akkor jóval kevesebb ideig kell a klímát működtetni, ami így gyorsabban és kevesebb energia felhasználásával lesz képes a komfortos hőmérséklet biztosítására.

Hőszigetelés= Értéknövelés

Ma már az ingatlanok piaci értékének és piacképességének egyaránt fontos tényezője az épület energiahatékonysága, és a jövőben ez fokozottan így lesz! Az épületek felújításával nyerhető legnagyobb értéknövekményt egyértelműen a homlokzati hőszigeteléssel érhetjük el. Régi értékéhez képest többet fog érni a házunk, mint amennyibe a homlokzati hőszigetelés került. Ha innen nézzük, akkor ingyen volt a hőszigetelés. Egy szépen kivitelezett homlokzati hőszigetelő rendszer a ház esztétikai értékére is jelentősen hat. Ami szebb, az jobb, ami szebb, az értékesebb, eladhatóbb! Az Ön háza mennyit fogyaszt? Mekkora megtakarítást érhet el homlokzati hőszigeteléssel? Látogasson el a www.thermomaster.hu oldalra, ahol energetikai kalkulátor is segíti a hőszigeteléssel kapcsolatos döntéshozatalt.