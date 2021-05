A fenntartható élethez életmódot kell váltanunk – nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat

Ahhoz, hogy a Föld gyermekeink, unokáink számára is élhető maradjon, életmódot kell váltanunk. Sok apró változtatás otthon, amik összeadva nagy változást hoznak és amivel csökkenthetik a karbon­lábnyomukat.

– Az utóbbi időben valóban megnőtt a tudatosságunk, sokasodnak azok az egyesületek, csoportok, amelyek ötleteket, segítséget adnak mindehhez. Ám a változás sajnos a környezeti hatásunkon még mindig nem mérhető. A világ egészét tekintve az ökológiai lábnyomunk nem csökkent – vágott a témába Vadovics Edina, a GreenDependent Intézet szakmai vezetője. Azaz még mindig kényelmesek vagyunk, és ragaszkodunk bizonyos szokásainkhoz annak ellenére, hogy vannak már újabb lehetőségek, amelyek jóval környezetbarátabbak, energiahatékonyabbak.

Télen sem kell 25 fok!

Három olyan terület is van az otthonunkban, ahol mi is tehetünk a fenntarthatóságért. Az egyik az energiafelhasználás, amibe nagyon sok minden beletartozik.

– Ha fűtésszezonban a lakás hőmérsékletét 1, majd később, 1,5–2 fokkal lejjebb vesszük, 6–10 százalék energiát takaríthatunk meg, ami már a fűtésszámlánkon is érezhető. A háztartási energiafelhasználás 65–70 százalékát a fűtés teszi ki – mondta Vadovics Edina. A légkondit is érdemes okosan használni, nem kell állandó 18 fokot tartani a lakásban. Ez nem is egészséges, ugyanakkor, ha már télen – felmérések szerint – 22–23 fok van a magyar lakások többségében, nyáron sem kell ettől hűvösebbet csinálni. A légkondi helyett léteznek egyéb technikák is – árnyékolás, szigetelés – amelyekkel hűthetők a helyiségek.

Figyeljünk a mosásra!

Az otthoni energia- és vízfelhasználás nagy részét teszi ki a mosás. A fogyasztást nem csak a hőfok (ma már a mosóporok többsége 30 fokon is kiválóan tisztít), de a kiválasztott program hosszúsága, a centrifugálás fokozata és a bepakolt ruhák mennyisége is befolyásolja. Hajlamosak vagyunk félig üresen is elindítani a gépet, így többször mosunk. Nyáron a szabadban is ki lehet teregetni, így nem kell agyoncentrifugázni a ruhákat, ráadásul a kisebb fordulatszámon történő centrifugálás jobban kíméli is őket. Rengeteg áramot használ a szárítógép is, ami egyes családokban, vagy bizonyos lakhatási körülmények között valóban hasznos, de az esetek többségében inkább csak luxus.

Vegyünk kevesebb ruhát!

A textilhulladék, a nem természetes anyagokból készülő ruhák jelentősen hozzájárulnak a hulladékképződéshez bolygónkon. Vegyünk kevesebb, de jobb minőségű ruhát, amelyek hosszabb ideig tartanak, és jobban bírják a mosást is! Aki igazán tudatos, az megnézi a kiválasztott darab anyagának összetételét is – a természetes anyagok általában kevesebb erőforrás felhasználásával készülnek, mint a műszálak. Lehet használt ruhát is venni, vagy barátokkal cserélni.

Takarítás, karbantartás

Az energiafelhasználás nagyban csökkenthető berendezéseink beállításával, rendszeres karbantartásával is. Ilyen többek között a bojler vízkőmentesítése, a radiátorok portalanítása és légtelenítése, vagy a hűtőszekrény hátán a kondenzációs rács tisztán tartása. Utóbbival akár 30 százalékos megtakarítást is el lehet érni. Tovább spórolhatunk a bojler esetében a víz hőfokának beállításával – nyáron tusoláshoz jólesik a langyos víz is – a hűtőszekrényben pedig elég az 5, a fagyasztóban a mínusz 18 fok, ami megfelel az élelmiszer-biztonsági előírásoknak is. Ettől alacsonyabb hőmérséklet esetén fokonként 5 százalékkal nő a fogyasztás. Ott vannak aztán azok a nagy számú kényelmi funkciók, amelyek felesleges fogyasztást generálnak. Egyelten másodpercig sem tartana például kikapcsolni a tévét, vagy a hifit és nem stand-by módban hagyni, vagy töltés végén kihúzni a konnektorból a telefon töltőjét. De ha minden ilyen eszközt egy, kikapcsolható elosztóba dugunk, egy mozdulattal áramtalaníthatjuk őket a nap végén.

Együnk szezonálisat!

A második nagy terület, amelyen sokat tehetünk a fenntarthatóságért, az étkezés. Leginkább a beszerzési forrással és a főzési technikával tudunk operálni. – A csomagolásmentes boltok száma is növekszik és valóban egyre többen járunk többször dobozokkal, textiltáskákkal bevásárolni. Ez kapcsolódik ahhoz a törekvéshez is, hogy lakhelyünkhöz közel eső kistermelők szezonális portékáit válasszuk a messziről hozott termékekkel szemben. Ezzel szintén csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat, hiszen nem kell messzire szállítani, hűtőházakban tárolni az árut. Mindezeken felül pedig jóval egészségesebbek is az ilyen élelmiszerek – magyarázta Vadovics Edina.

A harmadik nagy energiaigényes terület a közlekedés, ahonnan most csak egyetlen példát mondunk: autó helyett kerékpárral, vagy gyalog is lehet közlekedni, ami még egészséges is.

– A változtatást bárhol el lehet kezdeni. Nyilván egyénfüggő, kinek mely szokását a legkönnyebb átalakítani. A fenntarthatóság érdekében valóban életmódot kell váltani, de nem kell mindjárt egyik napról a másikra mindent átalakítani. Ha pedig segítség számunkra egy közösséghez csatlakozni, amelyben praktikus ötleteket kaphatunk, ma már ennek sincs akadálya. Hogy csak egyet említsek, ilyen az Energiaközösségek (energiakozossegek.hu) – mondta zárásként Vadovics Edina.