Félreérthetetlen hangok nehezítik a fehérvári lakók mindennapjait

A panelházakban sokszor és sokaknak okozhat kellemet­lenséget a szomszédok szűnni nem akaró, rendkívül zavaró hangoskodása.

Lapunk egyik olvasója jelezte problémáját, miszerint egy székesfehérvári panelházban a felső szomszédok folyamatos zajongásától pihenni sem lehet. Olvasónk elmondása alapján az ő esetében azonban nem egyszerű hangosan beszélgető, élő szomszédokról van szó, ugyanis az általa tapasztalt minden jel szerint a felette lévő lakásban erotikus szolgáltatás zajlik.

A bejelentő alig másfél éve költözött be új lakásába, ahol aztán rövid időn belül kiderült, a szomszédok nem egyszerűsítik meg mindennapjait. Mint elmondta, az első negatív tapasztalatok a cigarettacsikkekkel és a hamuval kapcsolatban jelentek meg, amit sokan átérezhetnek azok közül, akik panelházban élnek. Az erkélyen azonban mindezek mellett elfogyasztott halak szálkái, gerinccsontjai és egyéb szemetek is landoltak, amivel kapcsolatban a felső lakás tulajdonosának segítségét kérte, így részben megszűnt ez a probléma.

Olvasónk elmondta, beköltözését követően kezdte tapasztalni az ágyak falakkal való ütközéséből adódó dübörgő hangokat, és a magassarkúk szűnni nem akaró kopogását. Mint elmondta, éjjel és nappal egyaránt hallani lehet a folyamatos zajongást, amihez a szolgáltatáshoz kapcsolódó emberi hangok is hozzátartoznak. Rendszeresen tapasztalják azt is, hogy a ház bejáratánál megálló férfiak telefonálás után beírják a bejutáshoz szükséges kódot, majd az érintett emeletre sietnek. Olvasónk hangsúlyozta azt is, előfordul, hogy a lakás napokig üresen áll, semmi zajt nem lehet hallani, majd a bérlők visszatérése után ismét elölről kezdődik minden.

Segítségért fordult már a közös képviselőhöz és a rendőrséghez is, de változás azóta sem történt. Előfordult olyan eset is, amikor bár hallani vélte a lakásból átszűrődő zajokat, de oda nem engedték be a kiérkező rendőrséget, vagy egyszerűen ajtót sem nyitottak nekik.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget is, akik azt tanácsolják, zavaró hangok észlelésekor elsősorban érdemes a zajkeltőt felszólítani tevékenysége befejezésére. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a rend­őrségre csendháborítás miatt tehetnek bejelentést vagy feljelentést. Bejelentés esetén a kiérkező rendőrök a jogsértő magatartás elkövetőjét figyelmeztethetik, helyszíni bírságot szabhatnak ki vele szemben, vagy feljelentést tehetnek ellene. Tájékoztatásuk szerint a közelmúltban nem érkezett feljelentés székesfehérvári társasházban történt csendháborítás miatt.