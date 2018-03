Fél éve használják Csákváron a játékdiagnosztikai és terápiás eszközt

Tavaly ősszel hasznos terápiás eszközzel gazdagodott a Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat egy alapítványi támogatásnak köszönhetően. A szolgálat pszichológusát, Lucsányi Lillát a Világjáték nevű tesztről és használatának tapasztalatairól kérdeztük.

Miből áll a teszt? A vizsgált személynek a világ lekicsinyített figuráiból és alkotórészeiből – például játékházak, emberek, állatok, fák, növények – kell megépítenie a saját világát.

A felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt alkalmazható, az egyik legjobb és legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszert Polcz

Alaine vezette be. Előnye, hogy a vizsgált személyben játék-, alkotás-, és örömélményt kelt.

– A szolgálatnál a kliensek mintegy 80%-a a gyermekek közül kerül ki, így én is náluk használom leggyakrabban az eszközt. Meghatározott diagnosztikai szempontok alapján, a tevékenységen, illetve annak megfigyelésén keresztül nyerhetünk információkat a vizsgált személy állapotáról. A feladat, hogy a vizsgált személy az adott elemekből építse fel a saját világát, amelynek az alapja egy kék színű fémtálca. Ez jelképezi a tengert, a játék egyetlen előre megadott elemét. Ezen a tálcán kell építkezni, miután egy vödör homokból lehetőség van a szárazföld kialakítására is – mondta el Lucsányi Lilla.

Az építés folyamata nem csak megfigyelésre ad lehetőséget, de a problémák és feszültségek megjelenítése alkotás és játék közben már terápiás hatású. Az elkészült világból és az építés más jellemzőiből kap támpontokat a szakember arra nézve, hogy vajon milyen belső-külső tényezők befolyásolják a gyermek jelenlegi állapotát. Ennek feltérképezését további kérdések is segítik. Ezek egy része kapcsolódik a felépített világhoz, más részük ettől független.

– A teszt azokban az esetekben különösen jó, ahol a kliens nem kommunikatív, nem tud, vagy nem akar megnyílni, szorongó személyiség. A Világjáték egy rendkívül drága diagnosztikai eszköz, amit nem tudtunk volna beszerezni, ha nincs ez a pályázat. A csákvári szolgálat egyébként eszköztárát tekintve sokat fejlődött az elmúlt néhány évben, ami a munka minőségi javulását is eredményezte – tudtuk meg a pszichológustól, aki azt is elmondta, hogy bár Csákvár kisváros, ahol az emberek nehezebben fordulnak segítségért, az utóbbi időben mégis többen veszik igénybe a szolgálat nyújtotta lehetőségeket. A gyerekek mellett megnőtt a felnőtt kliensek száma is.