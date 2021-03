El nem tudja képzelni, hogy mik kerülnek a Fejér megyei csatornarendszerbe!

A veszélyhelyzet gyökeresen felfordította az életünket, rengetegen dolgoznak otthonaikból, vagy tanulnak gyermekeikkel, ami azt eredményezte, hogy egyre többet mosnak, főznek, takarítanak az emberek. Ez a megváltozott élethelyzet azonban mindenkitől több odafigyelést, több tudatosságot is igényel – minden színtéren – így van ez a wc-, valamint a szennyvízrendszer használatával is.

Mindennapi életük során sokakkal előfordul, hogy bizonyos dolgoktól hol a felelőtlenség, hol lustaság, hol egyéb indokok miatt nem a legmegfelelőbb módon válnak meg, hiszen mi sem egyszerűbb, mint a lefolyóba önteni a maradék ételt vagy a fáradt olajat. Ezzel azonban óriási károkat okozhatunk a csatornarendszerben, így már cikkünk elején szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét arra, hogy NE TEGYÉK!

Fél disznófej, macskaalom, de még villanybojler is!

Kíváncsiak voltunk rá, hogy a szakemberek milyen, esetleges extrém tárgyakkal találkoztak a csatornarendszerben, így megkerestük a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és a Fejérvíz Zrt. munkatársait kérdéseinkkel.

Lakatos Edina, a DRV. Zrt. sajtószóvivője elmondta, társaságuk szennyvízelvezetéssel és -tisztítással foglalkozó szakemberei leggyakrabban a nedves törlőkendő, vatta, pelenka, plusz a csatornába öntött háztartási zsiradékok kombinációjának eredményeként létrejövő zsírdugókkal találkoznak, amelyek súlyos üzemzavart, szolgáltatáskiesést, ezenkívül egészségügyi és környezeti károkat is okozhatnak. Hozzátette, a pandémia beköszöntével új típusú hulladékként megjelentek a csatornában az arcmaszkok és a gumikesztyűk is. És akkor néhány extrémebb példa: pufajka, melegítőnadrág, csavarhúzó, cserépdarab, bazaltkő, sőt fél disznófej is bukkant már fel a szennyvízelvezető hálózatban.

Katonáné Lőrinczy Mária, a Fejérvíz Zrt. kommunikációs és fogyasztóvédelmi referense hasonlókról számolt be.

– Társaságunknak napi gondot okoznak például a macskaalom, az egészségügyi és higiénés textíliák és – főleg a pandémia kezdete óta – a wc-ken lehúzott gumikesztyűk és maszkok. A macskaalom már a lakóépület belső hálózatán is okozhat dugulásokat – a dugulás elhárítását belső vezetékek esetén megrendelésre végezzük el – ilyenkor a tulajdonosnak kell állnia ennek költségét, viszont a textíliák és gumikesztyűk leggyakrabban a csatornahálózati átemelőszivattyúink meghibásodását okozzák.

Gilián Zoltán szennyvíztelep vezető üzemeltetői gyakorlata során számos, már-már felfoghatatlan különlegességgel találkozott, melyek egy része (remélhetőleg) nem WC-n lehúzva került a hálózatba. De mik is ezek? Kapaszkodjanak meg! A teljesség igénye nélkül: Wartburg lökhárító, egy kétméteres vasbeton kerítésoszlop, fazekak, edények, vödör, zsáknyi sitt, döglött kutya, egykor rózsaszín, kötött kardigán, elnyűtt vattakabát, 30 literes üzemképtelen villanybojler, cementes zsák, cement alapú kötőanyagok, helyben megszilárdulva (beton, csemperagasztó), lyukas gumilabda, üzem- és kenőanyag maradékok, festékek. A fentieken kívül a szokványos, de nem túl gyakori kategóriába tartoznak a nejlonharisnya, pénz, ékszer, személyi okmányok, pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, mobiltelefon, kisebb elektronikai termékek. Egyre gyakoribbnak számítanak a macskaalom, használt étolaj, ételmaradék, állati csontok, maszkok, kesztyűk, higiénés textíliák (nedves WC papír, törlőkendők, betét, tampon, pelenka).

A csatornahálózat és saját életterük védelme érdekében a szolgáltatók kérik Önöket, hogy viselkedjenek környezettudatosan és óvják környezetüket. Tudatos odafigyeléssel nem csak a helyi dugulásokat lehet megelőzni, de a csatornahálózat állapotáért, a szennyvíztisztító telepek megfelelő működéséért is sokat lehet tenni! És erre a jelenlegi helyzetben kiemelten szükség van!

Közel 3 milliárd forint többletköltség

Megtudtuk, a használt maszkok, gumikesztyűk, pelenkák, nedves törlőkendők WC-be dobása nemcsak a szennyvízhálózaton, hanem a felhasználó saját belső rendszerében is dugulást okozhat. Sok bosszúságtól, és – egy esetleges belső dugulás esetén – jelentős költségtől kímélhetik meg magukat a fogyasztók, ha ezt elkerülik.

– Tilos a szennyvízcsatornába nedves törlőkendőt, pelenkát, egészségügyi betétet, tampont, egyszer használatos szájmaszkot, gumikesztyűt, oldószereket, ruhákat, konyhai maradékot, gyógyszereket és gyógyszeripari készítményeket, benzint, vegyi anyagot, robbanásveszélyes folyadékot, valamint építési törmeléket juttatni! Fokozottan figyeljenek arra, hogy a nedves törlőkendők, a csomagolásokon lévő tájékoztatóval ellentétben nem bomlanak le kellő gyorsasággal a csatornahálózatban és ezért ott – bármennyire is hihetetlen – a dugulások kb. 75 %-ért felelősek. Amennyiben ezt számszerűsíteni szeretnénk, ezek a hibaelhárítások éves szinten közel 2,85 milliárd forint többletköltséget okoznak a víziközmű ágazatnak. Fontos megjegyezni, hogy egy nagyobb dugulás nemcsak pluszmunkát jelent a szennyvíztisztító telepen dolgozó munkatársaknak, de rosszabb esetben fizikai valójában a háztartásokban is megjelenhet a probléma: először csak a wc-t nem lehet lehúzni, aztán ha ez fokozódik, elindulhat visszafelé annak tartalma is! Ezért fontos az, hogy megértsék – az Önök saját érdeke is az, hogy betartsák ezeket az alapvető szabályokat! – zárta gondolatait Katonáné Lőrinczy Mária.