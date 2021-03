Fehérvári kezek munkájának gyümölcse a kicsi műhelyben épülő hajó

Minden öt évvel ezelőtt kezdődött a fehérvári garázssoron. Sipos Gábor és Szmilek Péter ekkor ismerkedtek meg közös szenvedélyük, a motorozás révén, ám akkor talán még ők sem számítottak rá, hogy barátságuk micsoda kalandokat fog átélni... a vízen.

Amikor kiszálltam az autóból a megbeszélt címen, egy normál családi házat pillantottam meg egy műhellyel. Kívülről semmi különleges, ám ahogy Sipos Gábor kinyitotta a műhelyajtót, egy igazi barkácsműhely fogadott, benne pedig egyetlen lakója, egy vitorláshajó teste. De kezdjük is az elején!

Gábor Dunaújvárosban született, 14 éves korában kenuzott. Egy idő után aztán elkerült a Duna-menti városból, Székesfehérvárra költözött. A hajózás azonban mindig hiányzott neki.

Péter több mint 10 éve foglalkozik modellezéssel, egy barátja vezette bele ebbe a hobbiba. A kezdeti repülőgépeket aztán az RC autók váltották fel, míg egy napon Szabadisóstón megpillantott egy vitorláshajó-képződményt. Szóba elegyedett a tulajdonosával, és Pétert azonnal berántotta a hajózás világa.

A kettejük története aztán azon a bizonyos fehérvári garázssoron talált egymásra öt évvel ezelőtt, ahol a közös szenvedély, a motorozás indította el barátságukat.

Az első hajók

– A nagybátyámnak volt egy közel 80 éves gumicsónakja a padláson, arra fabrikáltam egy alumíniumvázas talpat és egy minivitorlát. Ezt a képződményt aztán levittem Szabadisóstóra, és amíg mindenki strandolt, én a „gumicsónak-vitorlásommal” hajóztam. Működött is a dolog, ám egy napon a csónak kilyukadt. 3-4 éve nekiálltam az interneten hajókat nézni, és rátaláltam egy borzasztó állapotban lévő példányra, amit már ki akartak dobni. Megvásároltam és Gábor segítségével kijavítottuk, megmentettük – mesélte Péter.

Ez volt az első közös projektjük, melyet aztán Gábor első hajója követett. Erre is Péter bukkant rá fejrefordított állapotban egy fehérvári udvarban. Megvették, felújították, így már mindkét barátnak volt egy saját sporthajója. A vágy azonban ott volt bennük, hogy egy olyan járművük legyen, mely teljes egészében az ő ízlésük szerint lett kialakítva.

Indul az építés

Nagyjából 2 éve jött az elhatározás, hogy építenek. Gábor 2020 decemberében talált rá a tervrajzokra egy spanyol weblapon, amiket aztán idén januárban meg is vásárolt. Lefordították és nekiláttak a munkának, felhasználva azokat a tapasztalataikat is, amit két korábbi felújításuknál szereztek. Egy 4,70 méter hosszú, 1,80 méter széles Argie 15-ös, négyszemélyes túravitorlás készül a kezük alatt, 6 méteres árbóccal. A teste rétegelt falemezből van, melyet ők maguk vágtak ki dekopírfűrésszel. Ezt a csavarozás, drótozás követte, majd a test megkapta az üvegszövetes borítást. A több réteg üvegszövetet poliészter gyantával kenték át. Mivel mindketten dolgoznak, hétköznapokon 2-3 alkalommal, munka után tudnak a hajóval foglalkozni, illetve hétvégén. Jelenleg közel 40 munkaórájuk van benne. Az igazán látványos dolgokon túl vannak, most készül az árbóchely, az uszony (hajós nevén svert), a kormánylapát, a légtartályok, az alapozás, a csiszolás, a fényezés.

Megtudtuk, az igazi nehézséget az jelenti, hogy nagyon nehéz alkatrészeket találni a hajóhoz, hiszen saját méretekkel dolgoznak. A fél Balatont bejárták már, egyesületeknél, iskoláknál próbáltak alkatrészekhez vagy legalább ötletekhez jutni. A vitorlát a Balaton partján sikerült megvásárolni, de vannak olyan elemek, melyeket ők saját maguk gyártanak le. A vitorlás mozgatásához szükséges sólyakocsit is saját maguk készítették, kifejezetten erre a hajóra méretezve. Az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy fűthető helyen kell a testet tárolni, mivel olyan anyagokkal dolgoznak, melyek 15-20 Celsius fokon száradnak. Próbálják a költségeket a lehető legalacsonyabban tartani.

– Kabin mindenképp lesz rajta, ahova a nap vagy az eső elől be lehet bújni. Mivel legalább 2 méter hosszú lesz, akár aludni is lehet majd benne. Ám az még számunkra is kérdéses, hogy fix vagy leszerelhető legyen-e.

Mikor arról kérdezem őket, hogy a környezetük mit szól ambíciózus projektjükhöz, gyanúsan összenéznek.

– Nem értik, mert a mai fiatalokra egyáltalán nem jellemző az, hogy maguk építsenek fel valamit. Általában összegyűjtik a pénzt és megveszik készen, azzal nincs gond. Valahol persze érthető, hiszen rengeteg időbe kerül egy ilyen hajó megépítése – véli Gábor, akitől Péter veszi át a szót. – Az igazsághoz pedig az is hozzátartozik, hogy jómagam például sokkal jobban szeretem magát a barkácsolást, a vitorlás építését, mint a hajózást. No persze utóbbival sincs gondom, nincs is jobb annál, mikor az ember a saját vitorlásán eltávolodik a parttól, és ott csobban a vízben, ahol csak szeretne, nyugalomban, távol minden zajtól.

A hajót, melynek neve még nincs, április végén szeretnék vízre tenni, és bár célállomása a Balaton lesz, a próbára a Velencei-tavon szeretnének sort keríteni.