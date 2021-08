Fehérvár szülte spárta harcos gyermekét, Mikoláné Fekete Máriát

Ki mondta azt, hogy munka és család mellett nem juthat idő az álmok megvalósítására?

Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt az életben, hogy minden fronton, kellően helyt tudjunk állni. Mikoláné Fekete Mária azon szerencsés emberek közé tartozik, akik gördülékenyen tudják ezt megtenni. A fehérvári, kétgyermekes anyuka, a munkája és családjáról való gondoskodása mellett űzi rendkívül extrém hobbiját, a Spartan Race-t. Bevallása szerint, szerelem volt első látásra, amely azóta is töretlen, immáron ötödik éve. De mi is ez a verseny pontosan? Röviden, tömören: terepfutás, akadályokkal fűszerezve. A legnépszerűbb három „alaptáv” a Sprint (5 km) a Super (10 km) és a Beast ( 21 km), olykor előfordul azonban, hogy túlcsúsznak a szervezők pár kilométerrel. Marcsi mindháromban rendszeresen megméretteti magát korosztályos kategóriában.

Mikor először állt a startvonalnál még ő maga sem hitte el, hogy képes lehet a táv teljesítésére, de teljesen új embert faragott belőle a verseny. Amint célba ért csak egy gondolat járt a fejében: mikor lesz a következő?

Családja támogatását pedig nem csak élvezi, de együtt járnak a hazai megmérettetésekre. Tíz és hatéves kislánya is végtelenül élvezi. Természetesen rengeteg edzés áll a már sikeresen teljesített távok mögött, így hamar meglátta erőnléti felkészítőjével annak a lehetőségét, hogy több is rejtőzhet számára ezekben a versenyekben, mint csupán a részvétel. A dobogót, vagy akörüli helyezést tűzött ki tehát célul. Mivel 2017-ben sokakat megtört az eplényi verseny, nagyon szép emlék a számára, hogy revansot vehetett a helyszíntől 2019-ben, ahol megszerezte első bronzérmét.

Két hete pedig már ezüstérmet szerzett Kazincbarcikán. A tavalyi évben Veszprémben állhatott a dobogó legfelső fokára két alkalommal is. Jelenleg a csehországi megmérettetésen vesz részt, reméljük olyan eredményekkel térhet haza, amivel maximálisan elégedett. Külföldön szerzett győzelemnek ugyanis még nagyobb az öröme. A mozgás szenvedélyének természetesen előzménye is van, mintha csak Marcsi génjeibe lenne kódolva. Gyermekként sportagozatos iskolába járt, később pedig versenytánccal kötötte le energiáit, amíg édesanya nem lett. Utána egy jó darabig „csak” futással foglalkozott, mígnem szembejött vele az interneten a spártai szerelem. Annak ellenére, hogy milyen élvezettel mesél élményeiről, saját állítása szerint is brutálisak a versenyek. Kúsznak, másznak, vízben, vagy akár sárban, miközben cipekednek.

Nem veszélytelen

A sérülések sem ritkák, sőt, már annak örülne, ha egyszer úgy állhatna rajthoz, hogy nincsen semmi baja, mesélte nevetve. Az idei első futamon, Kijevben a tenyeréről jött le egy darab, a következő megmérettetésen, Szlovákiában gyulladt be a válla, egy héttel ezelőtt pedig egy fenyőág csapódott a szemébe a lengyelországi futamon, valamint combizom húzódással is bővült a paletta. A célba érést követően egyébként alaposan kimosták a szemét, de még a verseny alatt a pályán egy önkéntes két tüskét is kiszedett a szemhéja belső feléről.

A jövőt illetően

Nagy álma válna valóra, hogy a pandémia miatt tavaly elmaradt Európa- valamint Világbajnokságon is ott tudna lenni az idén, amelyekre egyébként sikeresen kvalifikált. Az előbbit Svácjban fogják megrendezni szeptemberben, míg utóbbira, hagyományosan, Görögországban kerül sor. Úgy tudja elképzelni, mint egyfajta olimpiát. Rengeteg befektetett energia és idő térülne meg ezzel a vissza nem térő lehetőséggel, hogy Magyarország színeit képviselje a versenyen, ahol minden nemzet felvonultatja magát. Ehhez azonban támogatók segítségére lenne szüksége. Reméljük, hogy sikerül valósággá váltania és büszkén képviseli kis hazánkat a nemzetközi porondon is.

Nemcsak a hobbija különleges

Marcsinak a munkája sem mondható teljesen hétköznapinak. Projekttámogató egy búrot társaságnál, ahol eddigi kedvenc projektjei között olyan dolgok szerepelnek, mint például a Nádasdy Kastély belső felújítása, bebútorozása, vagy mint a Pécsi Tudományegyetem új általános orvosi kar, háromszintes épületének berendezése.