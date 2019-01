Star Warstól a Disney-hercegnőkön át Madonnáig – Ki minek öltözik Fejérben farsangra?

Mindenki ismeri a játékos gyerekdal kezdő sorait: „Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál”. Kanálnak manapság nem kívánnak öltözni a gyerekek, ezért kiderítettük, mik a legnépszerűbb jelmezek a gyerekek és felnőttek köreiben is.

Kölcsönzés és kellékek

Jelmezeket többféle módon is beszerezhetünk; kölcsönözhetjük, vásárolhatjuk, de a vállalkozóbb kedvű szülők otthon is összetákolhatják a gyermek kívánságának megfelelő maskarákat.

Egy jelmezkölcsönzéssel, partikellékekkel foglalkozó fehérvári üzletben jártunk, és megkérdeztük, mi az idei jelmezdivat? Az egyik tulajdonos, Bea közölte, hogy több száz kosztümöt lehet tőlük kölcsönözni,

Bea hamar beavatott minket a gyerekek világába: a királylányok, de különösen a Disney-hercegnők dívnak leginkább a kislányok körében, a kisfiúknál a szuperhősök, a DC és Marvel képregényhősök a menők. A Star Wars karakterek mindkét nem körében népszerűek, hiszen több erős női főszereplővel is rendelkezik a franchise. A legkisebbeknél az állatok bőrébe bújás még mindig töretlen népszerűségnek örvend.

A másik tulajdonos, Norbert a felnőttek jelmezviselési szokásairól mesélt. Sokan párban kölcsönöznek, összeöltöznek a bálokba, bulikba, a tavalyi évben a legnépszerűbb páros jelmez a Harley Quinn és Joker összeállítás volt (egy nemrég megjelent film következményeként). Megtudtuk, hogy a párok szeretnek történelmi kosztümökbe bújni, az ősember-ősasszony párostól Kleopátra-Cézár kettősén át a legmodernebb híres párokig minden szóba jött már.

Aki azonban nem híve a beöltözésnek, de még mindig kreatívan akarja megoldani a megjelenését, a kellékekhez nyúlhat. A 20-as évek art deco stílusa a flapper ruhákkal és charleston táncával még mindig közkedvelt tematikája a buliknak. Flitteres miniruhák, hosszú cigaretták, tollas fejdíszek, gyöngysorok – mind, mind könnyen beszerezhető kellék. A másik legnépszerűbb téma, számunkra meglepően, a barokk. Hatalmasra feldúcolt hajak, túldíszített, aprólékosan megmunkált ruhák, fakóra sminkelt arcok – ide veletek!

Ezek mellett kezd visszajönni a 70-es, 80-as évek diszkó stílusa, neonszínekkel és platformcipőkkel, valamint a 90-es és a 2000-es évek módija is hódít már. Itt minden borzalmas divatbaki előtörhet: a susogós melegítők, a tetőtől talpig farmer, és persze Madonna és Lady Gaga minden vad fellépőruhája szóba jöhet.

Akik kézzel készítik

Ha a gyermek rendelkezik már egy bizonyos hobbival, a szülő sejtheti, hogy milyen témában gondolkodjon farsangra is. Ha ez például az űrhajózás, könnyen kitalálhatjuk, hogy gyermekünk inkább űrhajós lesz, mint kertész. Ellenben, ha a csemete azzal állít haza, hogy ő márpedig tölgyfa vagy szaloncukor akar lenni, elő kell venni a kreatív énünket. Vagy a nagymamát, vagy a legközelebbi barátnőt, akit remek kézügyességgel áldott meg a sors. A köztudatban az él, hogy a kézzel készített jelmez olcsóbb. Azonban ha igazán aprólékos munkával és nagy odafigyeléssel készítjük el a maskarát, előfordul, hogy több pénzt öltünk bele, mint a kölcsönzéssel, vásárlással. Sokan pedig azért készítik kézzel, mert jó időtöltés, esetleg a gyermek is besegít, amibe tud, és jó élmény felpróbálgatni a félkész kosztümöt, látni, ahogy elkészül.

Így tettek a zichyújfalui Rendek Alexandráék is, akiknél három gyermek is farsangolós korban van már. Idén még a buli előtt állnak, így csak tervek vannak: az egyik leányzó szívecske akar lenni, a másik Elza királylány a Jégvarázs c. meséből, a fiú Bucky, A tél katonája a szintén nem oly rég megjelent szuperhős-filmből.

Mivel azonban ezek még csak tervek, Alexandra a tavalyi kosztümökről mesélt.

Mindhárom gyerek besegített a jelmezek készítésébe, szabtak, és persze próbáltak. Star Wars-karaktert választott mindhármójuk, a két lány Rey és Leia hercegnőnek öltözött, míg a fiú Darth Vadernek.

Egy másik eltökélt, és kiváló kézügyességű anyuka, a fehérvári Beáta is kézzel készítette lánykája számára a jelmezt. Flóra csibének öltözött, amit Beáta sárga anyaggal és piros harisnyával oldott meg. A fejdísz kapta a csőrt és a taréjt, a ruhaanyagra egyesével varrta fel Bea a sárga tollakat, így a végeredmény egy igazán pelyhes pipi lett!

A Ti gyermeketek minek öltözött be farsangra? Fotózzátok le, és küldjétek el nekünk a feol@feol.hu-ra!