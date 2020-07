Ezeknek a játékoknak minden gyermek örülne

Ajándékot választani a gyermekeknek általában könnyebb, mint a felnőtt korosztály számára, de így sem egyszerű feladat. Olyanra van szükség, amelyben örömét lelki a kicsi, ám tanul is általa, fejleszti őt. A minőség mellett az is fontos, hogy egy vásárlást ne törje darabokra a családi költségvetést.

Amit ismernek a tévéből

Szerencsés esetben a gyermek nem nézi órákig a televíziót, ám a legkövetkezetesebb szülő is megengedi olykor, hogy egy részt végigizgulhasson a csöppség például Dóra, a felfedező kalandjaiból. Ha ezt tévén nézi a gyermek, de akkor is, ha a YouTube-on keresztül jut el hozzá a tartalom, biztosan találkozik majd reklámokkal, ezt megelőzni szinte lehetetlen. A reklámok pedig hatnak a kicsikre, vágyakat ébresztenek bennük. Nem azt mondjuk, hogy mindent meg kell nekik venni, amit a hirdetések sugallanak, ám érdemes figyelni a reakciójukat.

Könnyen elképzelhető, hogy olyan játékok iránt lelkesednek majd, amelyek fejlesztő tulajdonságokkal is bírnak, ebben az esetben pedig a szülő össze tudja kötni a kellemeset a hasznossal. Ilyenkor bátran lehet azokból a játékokból választani, amelyeket ismerünk a tévéből: a kedvenc mesehőse egészen biztos, hogy telitalálatnak bizonyul az átadáskor.

Természetes, többgenerációs

A fajátékok évszázadok óta a mindennapok részei, számtalan előnyös tulajdonságuknak köszönhető, hogy a felgyorsult világunkból sem koptak ki. Ki kell emelni a tartósságukat: egy fajáték nem egy hétre vagy egy hónapra szól, hanem végigkíséri az egész gyermekkort, de az sem ritka, hogy a testvérek mindegyike játszhat ugyanazzal, vagy éppen az unokákig öröklődik majd tovább. Az is fontos, hogy természetes anyagból készülnek, így sem a környezetet nem terhelik feleslegesen, sem a család ökológiai lábnyomát nem növelik. A fajátékok a legritkább esetben végzik a szemétben, és olyanra sem sűrűn akad példa, hogy az átadás másnapján véletlenül eltöri azt a gyermek. Jó befektetés ez a szülőknek, hiszen árukat tekintve az olcsóbb kategóriába tartoznak.

Játszva tanulni a legjobb

Már érintettük az oktató játékokat, de megérnek egy külön bekezdést is, annyira fontos a feladatuk. Játszva tanulni ugyanis a lehető legjobb dolog egy kisgyermek életében, ráadásul olyan érték, amelyet felnőttkoráig megőrizhet. Ha kicsiként megszokja, hogy a tudásszerzés lehet öröm, könnyebben alkalmazkodik az iskolában, és a munkájában is megtalálja majd a szépségeket. Szerencsére a gyártók is tudják ezt, így az oktató játékok piaca egyre szélesebb. A tanulást segítő megoldások között olyanokat találni, mint az alapfogalmakat, azaz a formákat, színeket megismertető kvíz vagy a memóriát fejlesztő képösszekapcsoló játék, amelyből már részben elektronikus verzió is létezik, ezzel bevezetve a gyermeket a rá váró digitális világ kihívásaiba. Az oktatási segédletek elviszik a zene világába, barátságos közelségbe hozzák a számokat, a betűket és a geometriát.

Léteznek kifejezetten a gyermekek részére kialakított kísérleteket biztosító termékek is, ezeken keresztül megismerkedhet az emberi testtel, a mikroszkóppal, az állatok életciklusával vagy éppen a vulkáni tevékenységgel. Mind hasznos tudás, játékos formában.