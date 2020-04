Érdemes most gyakrabban mosni az ágyneműt és kéztörlőt is

Jelenleg a világ minden táján fokozott figyelem irányul a megfelelő személyes higiénia fontosságára, az alapvető szabályok betartására. Ebben az időszakban célszerű átgondolnunk és újraterveznünk a ruhákkal és otthoni textíliákkal kapcsolatos tisztítási szokásainkat is.

A gyakori és alapos kézmosás minden eddiginél fontosabb szerepet kapott a mindennapjainkban, így figyelnünk kell arra, hogy a megszokottnál jóval sűrűbben cseréljük és mossuk a kéztörlésre szolgáló törölközőinket is. Mikrobiológusok szerint a kórokozók távol tartása érdekében a törölközőket érdemes már három használat után, az ágyneműket pedig hetente kimosni. Ez azt jelenti, hogy már egy kétszemélyes háztartásban is szükség lehet a kéztörlők akár napi többszöri cseréjére.

Azzal is tehetünk a biztonságunkért, ha az utcán, tömegközlekedési járművön használt ruhánkat hazaérve azonnal lecseréljük, és amint lehet, kimossuk. Mindemellett érdemes ebben az időszakban gyakrabban tisztítani a viselt ruhadarabjainkat is. A gyakori mosás nemcsak a kórokozókra hat kedvezőtlenül, hanem sajnos a ruháink élettartamára is. Ha mosógépünk rendelkezik gőztisztítási funkcióval, használjuk ki a benne rejlő lehetőséget! A forró gőz erejével sokkal hatékonyabban tisztíthatjuk ruháinkat, mialatt maximálisan óvjuk is a textíliát a mosás során. A korszerű mosógépekben megtalálható gőzfrissítés funkcióval ráadásul mosás nélkül is bevethetjük a forró gőzt, így a ruhák szálai 20 perc alatt kisimulnak, a gyűrődések vasalás nélkül eltűnnek, a kellemetlen szagok elillannak.