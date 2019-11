Előbb érkezhet idén az influenza

Idén is több mint 52 ezer ingyenes influenza elleni oltóanyag érkezett Fejérbe. A járvány még odébb van, de megeshet, hogy előbb érkezik a szokásosnál. A védettség beadás után két héttel alakul ki, érdemes tehát minél előbb gondoskodni az oltásról.

Egyre többen érkeznek megfázásos tünetekkel a háziorvosokhoz, így van okunk arra, hogy felkészüljünk – lelkileg és fizikailag egyaránt – az influenzajárvány első rohamára. Az európai influenzafigyelő szolgálatok azt prognosztizálják, korábban is érkezhet a vírus a kontinensre, tekintve, hogy a déli féltekén is hónapokkal korábban ütötte fel a fejét a járvány. Az északi és a déli szolgálatok és hivatalok ugyanis egymás adatait, statisztikáit folyamatosan figyelve készülnek fel a következő szezonra. Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága figyelemmel kíséri az északi és déli félteke influenzaszezonjaiban előforduló influenza törzseket, melyek figyelembevételével a WHO ajánlást tesz az influenza-oltóanyag előállításához a törzsekre vonatkozóan, a megfelelő védelem elérése érdekében. Így döntenek arról mindenhol, hogy a következő télen milyen „koktél” kerüljön az oltásokba.

Minden évben külön döntenek tehát a „koktélról”, vagyis arról, milyen vírustörzsek ellen kell leginkább az adott évben felkészülni. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szolgálata is tudja már, hogy a jelenlegi influenza-oltóanyagokban, a megbetegedéseket okozó vírustörzsek figyelembevételével két összetevő törzset – a WHO és EMA ajánlásának megfelelően – megváltoztattak. Így tehát idén is megújult vakcina-összetevőkkel készülnek fel a járványos időszakra a rendelők, kórházak.

A szolgálat Fejér megyében is működik

Hazánkban minden évben az év 40. hetétől a következő év 20. hetéig működik az influenzafigyelő szolgálat, amelynek feladata az influenzaszerű megbetegedések, az influenzavírusok jelenlétének, elterjedtségének folyamatos figyelése. Október első hetében Fejér megyében is megkezdődött az influenzafigyelő szolgálat működése, ahol ötven háziorvosi körzet által jelentett megbetegedési adatok alapján történik az influenzaszerű megbetegedések előfordulásának monitorozása. A figyelőszolgálatba felkért háziorvosok gyűjtik és hétről hétre jelentik az influenzaszerű megbetegedések számát. A jelentő háziorvosok közül kiválasztottak a betegektől légúti

mintát is küldenek vizsgálatra a megbetegedések kórokozójának azonosítása céljából. A virológiai vizsgálatok eredménye alapján hétről hétre nyomon követhető tehát az influenzavírusok megjelenése és terjedése a lakosság körében. A Fejér Megyei Kormányhivatal adatai alapján eddig nem érte meglepetés a szakembereket, ugyanis a figyelőszolgálat eddigi adatai alapján a százezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az elmúlt hetekben jelentősen a járványos küszöb alatt volt, influenzaaktivitás nem volt észlelhető. A beküldött vizsgálati anyagból influenzavírust nem azonosítottak. Ugyanez a helyzet országosan is, mégis van ok arra, hogy már idejekorán felkészüljünk a lehetséges járványra. Ennek legjobb eszköze a védőoltás, amellyel ugyan nem lehet teljes mértékben megelőzni a járványt, hiszen a vakcinakoktélban is csak olyan vírustörzsek szerepelnek, amiket előre várnak a tudósok, de arra mindenképpen nagyon jó, hogy megelőzzük vele a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedéseket és az influenza okozta haláleseteket.

Sok ezren kaphatják ingyen idén is

Idén is központilag biztosított (tehát ingyenes) Fejér megyére 170 adag vakcina a 6–36 hónap közöttieknek, illetve 52 ezer adag oltóanyag azoknak a 3 éven felüliek, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztettek, illetve akik ezen csoportokat az influenzavírus átadása révén veszélyeztethetik. A megyei népegészségügyi szolgálat szakemberei idén is kiemelték: az influenzamegbetegedések súlyos lefolyása szempontjából fokozottan veszélyeztetettek, és ezért térítésmentes influenza- védőoltásra jogosultak, a krónikus betegek, szív-, érrendszeri, légúti, máj- és vesebetegek, anyagcsere-betegségben szenvedők, cukorbetegek, daganatos betegek és immungyengeségben szenvedők, továbbá a tartós szalicilátkezelésben részesülők, a várandósok, valamint a rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban vagy ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápoltak. A 60 év felettiek pedig egészségi állapotuktól függetlenül továbbra is térítésmentesen kaphatják az oltást. Megyénkben a térítésmentes influenza elleni oltóanyag a háziorvosi rendelőkben rendelkezésre áll, a háziorvosoktól kérhető. Fontos, hogy a védőoltást mielőbb megkapják az érintettek, hogy a megbetegedések emelkedésének időszakára már védelmet nyújthasson. A vakcina beadását követően a védettség ugyanis hozzávetőlegesen két hét alatt alakul ki.

Babatervezőknek és állattartóknak is

De ingyenes az influenza- védőoltás azok számára is, akik a gyermekvállalást az influenzaszezon idejére tervezik. A szakemberek ugyanis hangsúlyozzák: az előzetesen adott védőoltás a terhesség idején már védelmet nyújt. Kaphatnak a központi ellátmányból az egészségügyi dolgozók és az ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi, szociális intézmények dolgozói is, akiknek körében szintén fontos az influenza elleni védőoltás, hogy megbetegedésükkel ne veszélyeztessék betegeiket, gondozottjaikat. Nem mellesleg térítésmentes influenza-védőoltásra jogosultak az állattartó telepeken dolgozók is, akik sertés, baromfi tartásával, illetve ezen állatok szállításával, feldolgozásával, megsemmisítésével foglalkoznak. A felkészülésre tehát már nem csak lelkiekben kell gondolni…