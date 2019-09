Elő a tavalyi zsírkrétákkal, ceruzákkal!

Íme néhány tipp, hogy minél kevesebb, felesleges termék megvásárlásával, sőt minél kevesebb potenciális hulladékkal induljon az új tanév!

Az iskolakezdés a szülőkre legalább annyi feladatot ró, mint a gyerekekre, hiszen nekik kell beszerezniük azt a rengeteg iskolaszert, ruhát és hasznos holmit, amelyekre a tanév alatt szükség lesz. Nem árt azonban, ha tudatosan állunk a sulikezdéshez, és körültekintően döntünk arról, hogy mit és mennyit vásároljunk, hogy ne tegyünk indokolatlan terhet élő környezetünkre sem.

Ne essünk túlzásokba!

A legtöbb bevásárlóközpontban és írószerboltban jól látható listákat találunk mindarról, amire a tanév alatt szükség lehet. Mi tagadás, a hasonló felsorolások hasznosak lehetnek, hogy semmi ne maradjon ki a beszerzésnél, a mennyiségek azonban sokszor túlzók, hiszen az üzlet a lehető legtöbb terméket szeretné értékesíteni. Nem árt tehát végiggondolni, miből mennyi fog elfogyni ténylegesen júniusig, mielőtt felvásárolnánk a boltot. Ha pedig valamiből mégis keveset vettünk, év közben is tudjuk pótolni.

Nézzük meg, mi maradt tavalyról!

Sokan anélkül indulnak neki az iskolakezdési bevásárlásnak, hogy megnéznék, mi maradt az előző tanévről. Évzáró után érdemes eldobozolni és felcímkézni a maradék füzeteket, jegyzettömböket, zsírkrétákat, mappákat, festékeket, körző- és töltőceruzahegyeket, hiszen így rengeteg mindent nem kell majd újból megvenni, és nem tornyosulnak otthon a felesleges iskolaszerek.

Csomagoljunk észszerűen!

Az évkezdési rituálék talán legfontosabb eleme a könyvek és füzetek becsomagolása. Ha azonban jobban belegondolunk, a füzeteket nem feltétlen kell védeni, hiszen anélkül is tartósak és strapabírók, arról nem is beszélve, hogy a dekoratív, mintás darabokat kár lenne eltakarni. Ha egy mód van rá, a könyvek miatt se termeljünk műanyagszemetet, de ha mégis csomagolunk, a vastag, lehetőleg újrahasznosított papír is tökéletesen megfelel a kopások, karcok elleni védelemre.

Adjuk tovább a régi könyveket!

Az épen megőrzött könyvek tökéletesen alkalmasak arra, hogy több évig használjuk őket. Remek módszer az évkezdési költségek csökkentésére, ha a bolti ár alatt kicsivel eladjuk a még használható könyveket, vagy ha antikváriumban vásároljuk meg a kötelező szépirodalmat. Akár örömet is szerezhetünk azzal, ha elajándékozzuk őket rokonoknak, barátoknak, vagy olyan családoknak, akiknek anyagi nehézséget okoz az iskolakezdés.

Vásároljunk minőségi tollakat!

Elsőre meglepőnek tűnhet a sorban, de gondoljunk csak bele, mennyi elromlott olcsó toll repül a szemetesekbe egy általános vagy középiskolai év alatt. A minőségi, lehetőleg fém, utántölthető tollakkal nemcsak, hogy sokkal kellemesebb írni, de akár évekig is működnek, élettartamuk végén pedig nem keletkezik belőlük műanyagszemét az óceánjainkban.