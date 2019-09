Elindult a Tündérszépek 2020 fotózása! Ők már biztosan bent vannak a TOP30-ban!

Kedden délután elkezdődött nagysikerű Tündérszépek szépségversenyünk Fejér megyei indulóinak fotózása, ami azt jelenti, hogy nem érdemes már sokáig halogatni a jelentkezést, hisz folyamatosan fogynak a szabad helyek.

Amint arról portálunk felületén már többször is beszámoltunk, idén ősszel ismét elindul Tündérszépek versenyünk, melynek sikerességét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az előző szezonjában voltak olyan Fejér megyei hölgyek, akiknek megváltozott az élete a fotózás után. Ezek után talán érthető, hogy a második évadnak is hasonló célokkal vágunk neki, a már beérkezett nevezéseket elnézve pedig biztosan mondhatjuk, gyönyörű hölgyek élnek megyénkben.

Dettre Anna

Elsőként a tizennyolc éves gárdonyi szépség, Dettre Anna állt kollégánk objektíve elé. A fiatal lány elmondta, ez az első szépségversenye, soha még fotózáson sem vett részt, emiatt eleinte kicsit feszélyezve érezte magát a kamera előtt, de hamar fel tudott oldódni, köszönhetően a fotós és a stáb kedvességének és rugalmasságának.

Nem állított maga elé hatalmas célokat a versenyt érintően, spontán eredményekben reménykedik. Anna mindenkit buzdít a jelentkezésre, hiszen senkinek sincs veszítenivalója, sőt egy profi fotósorozattal is gazdagodhat.

Lantos Nikolett

Őt követte szerdán a tizenhat éves Lantos Nikolett, aki Seregélyesről érkezett egy nagy szurkolótáborral, mely édesanyjából, barátnőjéből, húgából, és édesanyja barátnőjéből állt. Nikolett elmondta, ő is először fordult meg stúdióban, és bár a fotózás előtt nagyon izgult, amint elkezdődött a munka, feloldódott, és nagyon jól érezte magát a fotózás közben. Kérdésünkre azt is elárulta, hogy nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy beválogatták, egyáltalán nem számított rá. A versenyre azért jelentkezett, mert szerette volna kipróbálni magát ezen a területen is, édesanyja pedig végig támogatta és bíztatta. Bízik a sikeres szereplésében, ami igazán jót tenne az önbizalmának. Annához hasonlóan a még hezitáló lányoknak ő is azt üzeni, hogy vágjanak bele a versenybe, hisz veszítenivalójuk nincs.

A munka pedig nem áll le, napról-napra több lány fotózására kerül sor, mi pedig izgatottan várjuk, hogy ezúttal vajon Fejér megyei hölgy fejére kerül-e a Tündérszépek koronája.

Még Te sem késtél el!

Elmúltál 16, de még nem vagy 30? Jelentkezz versenyünkre és legyél Te 2020 Tündérszépe! Saját fotósorozattal is nevezhetsz, vagy kérhetsz profi fotózást is.

A megyei és regionális előválogatóból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző – összesen tehát 4 hölgy – jut tovább, központi döntőben hírességekből összeállított zsűri választja ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók is megszavazzák a legszebb lányt. A megyei előválogatóba 30 kerül be, a regionális fordulóban Fejér, Veszprém és Zala megye 4 lánya küzdhet a továbbjutásért.

S hogy mit nyerhetsz? Azon túl, hogy egy életre szóló élményt szerezhetsz, és személyesen találkozhatsz Kocsis Korinnával és Harsányi Leventével, vár Rád egy felkészítőtábor, élő tévéshow, számtalan nyeremény, vásárlási utalványok, mobiltelefonok és egzotikus utazás is. Sőt, idén a szavazók között is osztunk ki ajándékokat, így érdemes lesz izzítani a különböző elektronikus eszközöket!

Légy Te a Tündérszépek 2020 nyertese! Jelentkezz még ma!