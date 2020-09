Élet egy függőség árnyékában – Szabolcs története sok fiatal számára lehet mentőöv

Szabolcs egy 23 éves jenői fiatal, aki már megtapasztalhatta az élet legsötétebb oldalát. Hat évig volt drogfüggő, ez idő alatt megélhette, milyen az, amikor igazán mélyre kerül az ember, elveszíti a céljait, és teljesen kilátástalannak tűnik a jövő.

Ennek mára azonban vége, ugyanis majd 3 éve tiszta, és egy teljesen új ember lett belőle, mióta felhagyott káros szenvedélyével. Kezdjük azonban az elején, hogy hogyan is vált egy fiatal fiú mindennapjai részévé a drog, mikor fogalmazódott meg benne, hogy ez bizony függőség, és milyen hosszú és rögös út vezetett odáig, hogy új életet kezdjen, teli célokkal, álmokkal, hátrahagyva mindent, ami egykor a boldognak hitt világot jelentette számára.

Szabolcs Tiszakeszin nőtt fel, hét éve költözött Fejér megyébe. Mondhatni teljesen normális gyerekkora volt, a családjától mindent megkapott, amire szüksége volt, szeretetben nőtt fel. Volt azonban valami, ami mégis hiányzott. Ez pedig a megbecsülés. Nem, nem a családjától, hanem a társaitól. Az iskolában sokat bántották, kiközösítették, amit érzelmileg nem tudott helyesen lereagálni, ami teljesen érthető, hiszen egy gyermek sem érdemli meg, hogy bármilyen módon bántsák. Sokat sírt ebben az időben, és nagyon magányosan, barátok nélkül teltek a mindennapjai.

A drogokkal először körülbelül 14 évesen került kapcsolatba

Biofüvekkel kezdődött az egész, aztán ahogy mondja, az amfetamintól kezdve mindent fogyasztott. Mindig olyan társaságba keveredett, ahol mindenki kapcsolatban állt a drogokkal. Hamar olyan útra tért, amire nem kellett volna. Az iskolába csak ritkán járt be, a mindennapjai része nem a tankönyvek, hanem a különböző drogok voltak. Nehéz kikerülni az ilyen társaságokból, hiszen ahogy mondja, túl sok mindent tudsz, és nem nézik jó szemmel, ha már nem vagy a csapat tagja. Bár már ez az időszak is kemény volt, Szabolcs ekkor még nem érezte, hogy függőségről lenne szó.

Majd Fejér megyébe, azon belül is Jenőbe költöztek. Nem kellett sok idő, az első napokban itt is megtalálta azt a társaságot, amit bizony nem kellett volna. A szülei ekkor a költözés és az álláskeresés miatt nem sok időt tudtak rá szentelni, de úgy vallja, ők már akkor sejtették, hogy kapcsolatban áll a drogokkal. Már nem csak társaságban, hanem otthon is folytatta ezt a tevékenységet.

Ekkor ismerte be, hogy bizony függő lett!

Szépen lassan nem csak ő, hanem a körülötte lévő dolgok is kezdtek széthullni. Odáig fajult a dolog, hogy egyszer el is ájult, majd arra ébredt, hogy az egész család körülötte áll. Tudta ő is, és a család is hogy nagy a baj! 18 évesen el kellett költöznie otthonról, mert szülei nem tudták kezelni ezt a helyzetet. Munkát keresett és kivett egy szobát, próbálta féken tartani magát, de nem járt sikerrel.

Felismerte, hogy segítségre van szüksége, hiszen egyedül nem fog kilábalni ebből a helyzetből

Nem akarta így leélni az életét, hogy nincs senkije, se család, se barátok, csak a drog. Ráckeresztúron töltötte a nyolc hónapon át tartó rehabilitációs időszakot, 24 sorstársával együtt. Meglepően kedves fogadtatásban volt itt része, és az első pillanattól azt érezte, már nem magányos többé. Sok mindent tanult az itt töltött időszak alatt és mindig segítő kezet nyújtottak neki. Rengeteget változott, megtanulta felvállalni az érzéseit, kezelni a konfliktusokat, mondhatni egy új ember lett belőle. Ez az időszak sem volt egyszerű, rengeteget sírt, de tudta, hogy ez az út vezet majd a céljaihoz, és végig kell csinálnia.

Véget ért a rehab is, ahol sok barátra tett szert, akikkel a mai napig tartja a kapcsolatot és segítik egymást a mindennapokban. Elkezdett dolgozni egy ambulancián. Prevenciókat tartott, ahol történetével segített másoknak és biztatta őket, hogy merjenek segítséget kérni. Mert ez a legfontosabb, hogy felismerjük azt, hogy segítségre van szükségünk, és tudjuk, kihez fordulhatunk bizalommal.

Egyenesbe került az élete, elkezdte a jogosítványt, autót is vett, újra tanulni kezdett és célokat tűzött ki maga elé, valamint megismerte a párját, aki a mai napig támogatja mindenben.

Van még egy nagy szerelem Szabolcs, vagy művésznevén Secret életében, ez pedig a zene. Úgy gondolja, a zene rengeteg embernek lehet a mentsvára, így van ezzel ő is. A drogokat mondhatni felváltotta a toll és a papír. Hiszen ha jön egy hullámvölgy, nehezebb napok, akkor csak kiírja magából, amit érez, majd egy stúdióban felveszi a kész művet. A célja nem az, hogy sztár legyen, persze örömmel tölti el, ha valaki hallgatja a zenéjét, és tetszik neki, de sokkal inkább van gyógyító hatása a zenének az életében.

Egy biztos, mióta a drogok nincsenek jelen a mindennapjaiban, meglátta az élet valódi szépségeit és megtanulta értékelni az apró dolgokat

Nagy utat járt be, sokat küzdött, felült arra a bizonyos hullámvasútra, ami volt nagyon lent és nagyon magasan is. Mostanra egy olyan fiatalember, aki szakácsnak tanul, dolgozik mellette, ápolja a párkapcsolatát, segítséget nyújt másoknak, zenéket készít, tehát telis-teli van tervekkel, célokkal, álmokkal, aminek már senki és semmi nem állhat az útjába, hiszen soha nem szeretne visszakerülni oda, ahonnan indult, és ezért mindent meg is tesz.

Szabolcs üzent is azoknak, akik hasonló cipőben járnak esetleg:

– Mindig van kiút, de egyedül nem megy. Ismerjétek fel, hogy segítségre van szükségetek és merjetek is kérni! A drog elveszi az élet valódi szépségét, és amikor elhagyod, annyi ajtó tárul ki előtted, és lehetőséget kapsz egy teljes értékű boldog életre, ahol nem kell félned attól, mikor hullik szét minden körülötted és mit hoz a holnap.