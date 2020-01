Egymással osztják meg tapasztalataikat a sárbogárdi cukorbetegek

Jó, ha a bajban segítő társakra talál az ember. Mondjuk olyanokra, akik a miénkhez hasonló cipőben járnak.

Ez a mozgatórugója a 2018 júniusában életre hívott Sárbogárdi Cukorbetegek Klubjának. A klubot felkaroló Nyikos Tibornétől tudjuk, lényegében a Sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Rendelőintézet berkeiből indult az ötlet: egy olyan helyet szerettek volna kínálni a rendelőbe látogató cukorbetegeknek, ahol hosszabb tapasztalat- és eszmecsere keretében diskurálhatnak problémáikról, a megoldási lehetőségekről és a mindennapokról. Székhelyük a József Attila Művelődési Központ egyik helyisége lett, amelyet az önkormányzat, valamint a művelődési ház igazgatója biztosít számukra.

A vezető asszisztens mellett a rendelőintézetben belgyógyászati szakrendelést tartó Oroszlány László, valamint felesége, a szintén szakorvos Mányoki Lídia is nagyban segíti a klub működését. A diabetológus licencvizsgát mindketten megszerezték, a doktornő a gyermekek, a doktor úr pedig a felnőttek egészségéért felel ezen a téren. Vagyis mindketten nagy tudói a cukorbetegségnek.

A legutóbbi, szerdai alkalmon a gyakorta „vendég” Oroszlány doktor tartott előadást a fertőzésekről; korábban szó esett már a diabétesz típusairól és a diabéteszes lábról, de az ünnepek idején a táplálkozás is górcső alá került: a résztvevők megtudhatták, mire figyeljen oda a cukorbeteg az étkezés során. Ez utóbbi nem mellesleg rendszeresen visszatérő téma – értesültünk Nyikos Tibornétől –, hiszen az érintett cukorbeteg férfiakat sokszor a feleségeik is elkísérik, hogy megtudják, hogyan érdemes főzniük, miként tartassák be otthon a diétát, vagy hogy milyen édesítőszereket használhatnak, hogyan főzhetnek igazán laktató ételt cukorbeteg párjuknak.Persze a hazai pályán mozgó szakorvosok mellett más orvosokat is hívtak már a klubba: a többi között urológust,

gyógytornászt, szakpszichológust vagy éppen szemészt, hiszen a diabétesznek a szemet is érintő szövődményei lehetnek.

A klubban jellemzően egyórás előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők, akik természetesen ezt követően – vagy épp eközben – egymás szavára is figyelnek: elmondják, ők mit tapasztalnak egy-egy gyógyszer beszedése után, egyéb betegség meglétekor vagy az étkezéskor. Nos, ezért is jött létre ez a klub, amelybe bárki, bármikor, érintettségtől függetlenül bekapcsolódhat!