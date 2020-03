Egy borverseny Lajoskomáromban, ahol mindenki bírálhat

Mivel a Fülöp-hegy adottságai a fehérbornak kedveznek, érthető, hogy ez a fő fajta Lajoskomáromban.

Éppen ezért öt-hat évvel ezelőtt – számolgatott a legutóbbi borversenyt is szervező Lajoskomáromi Gazdakör új elnöke, Reizinger Tibor – a gazdák úgy döntöttek, egy olaszrizling nagydíjat is kiosztanak a soron következő versengésen. Nyolc éve már, hogy elismerik a helyi termelők munkáit, az olaszrizling esetében pedig kiemelt szempont, hogy gazdaköri tagok készítsék, lajoskomáromi szőlőből, helyben. Így is tettek, idén összesen tizenkilencen. Amúgy negyven bort neveztek.

– Itt mindenki bizottsági tag: évről évre egy olyan versenyt szervezünk, ahol mindenki szavaz, aki jelen van – emlékeztetett a különleges értékelésre Reizinger Tibor. Felidézzük: a résztvevők öt-tíz fős csoportokban szavaznak; egy fakanál felemelésével 0 és 5 pont között értékelik a poharukban található bort. Idén a fehérek esetében kilencet, a rozé kategóriában ötöt, vörösökből hetet, s az olaszrizling esetében 19-et bíráltak el ekképpen.

Fehérbor kategóriában Csida József 2019-es chardonnay bora lett a nyerő, vörösbor kategóriában Pethő István 2019-es kékfrankosa aratott győzelmet. A rozé és az olaszrizling (2019) kategóriát egyaránt Hutvágner László nyerte, aki egyben abszolút győztesként is helytállt a megmérettetésen, saját helyi kiválóságának köszönhetően.