Döbrösi Laura színésznő az ökotudatos életmód elkötelezett híve

Az eső jól jön az ültetéshez, kertészkedéshez. Ezt Döbrösi Laura színésznő is tudja, aki az ökotudatos életmód elkötelezett híve.

Tévénéző olvasóink számára az Aranyélet című sorozatból lehet ismerős a színésznő neve és arca. Döbrösi Laura nem mellesleg a magyar kenderrel mint az egyik legrégebbi hazai haszonnövénnyel is foglalkozik – az egyik nap még egy fesztivál alapozó munkálatainak részeként e növényből ültetett Tápiószentmártonban, a másik nap pedig már egy fővárosi beszélgetés alanya volt.

– Magyarországon egészen a kilencvenes évek elejéig öt–hétezer hektáron folyt a kendertermesztés. Hogy bemutassuk, mi mindenre jó ez a növény, egy fesztivált építettünk köré – mesélte a színésznő, aki jól tudja: a kender háncsrostjából a textil- (zsákok, kötelek, ponyvák, ruhaneműk), az építő- (habarcs, szigetelőanyag, díszvakolat, cementtömb) és a papíripar is jól jár, a farészből pedig alom, gyorsan száradó olaj vagy például (gomba)komposzt is készíthető.

Laura a WWF, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezetének nagykövete, valamint a fiatalok körében igencsak népszerű közösségi oldalon, az Instagramon a „Watchmywaste” címkével ellátott (vizuális) tartalmak egyik főhőse.

– Manapság elég sok aggasztó hírt olvashatunk a Föld jelenlegi állapotáról, jövőjéről. Azt, hogy tudatosabban éljek, mégsem ez váltotta ki belőlem. Inkább egy belső érzés volt: az, hogy szeretem és tisztelem a természetet. Rosszul esett például kidobni az ételmaradékokat. Így született meg a Watchmywaste (szabad fordításban: „Mutatom a szemetemet!” – a szerk.) címke, amellyel célom megmutatni, mennyivel jobban érzem magamat így, hogy kevesebbet pazarolok, tudatosabban élek. Nem utolsósorban pedig inspirálhatjuk is egymást – vallja Laura. A címkével ellátott tartalmak között szemezgetve látható: a kesudiós nassolnivaló zacskójából (csomagolásmentes boltból vásárolt) tea-, fűszer- és aszaltgyümölcs-tartó lehet, a bambuszfogkefe fél évig bírja a használatot, a műanyag flakonos sampon és tusfürdő pedig lecserélhető egy, a kívánt funkciót ellátó szappanra.

– Hiszek abban, hogy az unióban az egyszer használatos műanyagot 2021-ben betiltják. Ha ez sikerül, lesz egy minta a világ többi kontinense előtt. Én otthon már nem használok műanyagot, de tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenki tud vagy ér rá ezzel foglalkozni – éppen ezért kellene egy felülről érkező, strukturális segítség. Vagyis ne te keresgess boltok után, ahol bambusz vagy fém szívószál kapható, legyen ez az alaptermék!