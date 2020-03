Dobd fel a szendvicsed ezekkel az egyszerű tippekkel

Szalámis szendvics, sonkás szendvics, sajtos szendvics minden nap? Nem unod még? Mutatunk pár egyszerű trükköt, hogyan legyen változatosabb a szendvicsed.

Az egészséges életmód fontos része a napi többszöri étkezés. Kezdd a napot egy egészséges reggelivel! Ha szeretnél olyan reggelit enni, ami a vércukorszintedet is rendben tartja, tehát nem tör rád a farkaséhség még pár óra múlva sem, akkor fogyassz rostban gazdag reggelit. Ilyenek a zabból készült fogások, mint például a zabkása, vagy a teljes kiőrlésű pékáruk is, főleg ha nyers zöldséggel és teljes értékű fehérjeforrással (tejjel, húsokkal) kombinálod őket.

A szendvics reggelire és kisétekezésekre is remek választás, hiszen egyszerűen elkészíthető harapnivaló, amit nagyon változatosan variálhatsz. Egy izgalmas szendvics tényleg a „gyorsan finomat” kategória megtestesítője. Ha van pár jól bevált „recepted”, vagy tudod, hogyan készíts ízletes és ötletes szendvicseket, nem is kell tovább tízórai ötleteket keresgélned. Ahhoz, hogy ne csak finom legyen a szendvicsed, hanem a kiegyensúlyozott étrendbe is könnyen illeszkedjen, nem árt pár trükköt bevetni.

Egyszerű szendvics tippek, amikkel feldobhatod tízóraidat

Először is, ne feledkezz el a zöldségekről. A friss, nyers zöldségek vitaminokban és rostban gazdagok, segítenek csillapítani az éhségedet és még egészségesek is! Teheted őket a szendvicsbe, vagy ha utazáshoz készül, netán a munkába viszed, egy kis dobozba, külön tedd mellé a zöldséget, így biztos nem ázik át a péksütemény.

A csírák is nagyon jót tesznek a szendvicseknek. Izgalmas ízük mellett különleges formájuk is említésre méltó. Arról már nem is beszélve, hogy szuper egészségesek.

A szendvicskrémek igazi jolly jokerek, hiszen rengeteg alapanyagból, gyorsan elkészíthetők. Így akár a konyhai maradékok eltüntetésére is kiválóak. A gyerekek pedig könnyebben megeszik úgy a zöldséget, ha szendvicskrémben álcázod őket. Persze a zöldségkrémen túl csinálhatsz még húspástétomot, tonhalkrémet, sajtkrémet is rengeteg féle fűszerezéssel, változatos ízekben.

Friss zöldfűszereket is bátran használhatsz. Kevés bazsalikom vagy petrezselyem klasszul kiemeli az ízeket.

Tudtad, hogy a sajtok mellé nagyon jól illenek egyes gyümölcsök, olajos magvak vagy akár egy kevés lekvár? Próbáld ki a camembert sajtos szendvicset áfonyalekvárral, vagy a kecskesajtos szendvicset dióval!

Szeretitek a tojásos szendvicseket?

Készíts tojáskrémet, vagy csak szeleteld fel a főtt tojásokat és dobd fel a szendvicset aszalt paradicsommal és keverék csírával.

Hagyományos ízélményre vágysz? Csinálj egy egyszerű rántottát, vágj félbe egy teljes kiőrlésű zsemlét, tedd bele a rántottát, és tegyél rá karikára vágott paprikát!