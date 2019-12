Csomó csomagoló kendőcsomó, avagy beszélgetés a Ki? Ti & Mi projekt vezetőivel

Az első manós, csillagos, fenyőgallymintás csomagolópapíros ajándékcsomagot a lurkó, amikor megkapja vagy meglátja, s kirángatja a fa alól, esetleg az anyja kezéből, netán a tesó karmai közül, na, ezt az elsőt szétcincálja.

Az olló csak akadályozza, nem kell, jaj nekem, hát foggal tépné el a szalagot meg a celluxot, ha rá nem szólnának közben. Lazulnak a tejfogak.

A második terebélyes csomag, lepedőnyi zöld-piros mintás papírba bugyolálva szintén ujjongó örömtépkedés végén bújik elő. A harmadik, a negyedik ugyanúgy, de aztán tompul a mámor, az ötödik meg a nyolcadik új játékot már meg sem nézi a gyermek, csak kibontja, a tizenkettediket meg csak december 28-án veszi észre a karácsonyfa alatt, amikor lepottyanó szaloncukrot csen.

Nem biztos, hogy ez mind éppen így jó.

Csomagolás- és ajándéktippek

Kecskés Timi és Lippai Kitti, a Ki? Ti & Mi projekt fiatalasszonyai jó ideje járják már az iskolákat, városrészi piknikeket, művelődési házakat és stúdiókat: háztartási hulladékcsökkentésről és más fontos környezetbarát témában adnak általuk kieszelt, illetve máshonnan megismert ökotippeket; mindenkinek, aki hajlandó figyelni rájuk.

Most a karácsonyi készülődés pörgő jelen idejében, kávészünetnyi időre megállva arról beszélgettünk velük, miként lehet az ünnep alatt kicsit csökkenteni a háztartásokban termelt hulladék mennyiségét. Csomagolás- és ajándéktippek jönnek.

Timi a gyermekeinek szánt ajándékok vásárlásakor négy dologra gondol. Legyen egy, amire a kicsi hős vágyik! Az se baj, ha semmire sem jó, de csillogjon a szeme, amikor végre megkapja. A következő legyen az, amire szüksége van: új hátizsák, tolltartó, pehelypaplan… Aztán legyen egy, amit hord! Új blúz, körömcipő, fiúknak rugalmasan: focimez, focilabda. S legyen még egy, a negyedik, amit olvas! Igen, könyv az mindig kell. Vagy esetleg egy újság-előfizetés.

S mibe célszerű csomagolni? Hogy meglegyen a tépés öröme, az egyiket érdemes újrahasznosított papírba rejteni. Hogy egyedi legyen, krumplinyomdás mintával alaposan kidekorálhatjuk. Végül kössük át egy rafiával. A könyvet lehet kendőbe csomagolni. A világhálón jó csomó csomagoló kendőcsomókötési tipp található. Timi a japán furosiki technikát külön is figyelmünkbe ajánlotta. Olyan ez ma már, mint a nyakkendőkötés rafinált módozatai. Aztán mehetnek az ajándékok kicsi szütyőbe is, vagyis karácsonyi zsákocskába, ezeket akár magunk is megvarrhatjuk. A lényeg a karácsonyi minta s az, hogy jövőre újra felhasználhatjuk őket. Hiszen ezt nem kell feltépni, száját egy bevarrott madzaggal nyithatjuk, zárhatjuk. A negyedik tipp a mindenre jó befőttesüveg, ügyes kompozíciókat pakolhatunk ezekbe.

A befőttesüvegbe remek ötlet házilag készült müzlit szórni. Ez máris elvezet bennünket egy másik tipphez: a gyerkőcök tanárainak furfangos megoldás az efféle édes-kedves, csokireszelékes, reggelire való ajándék. Hiszen így a legjobb pedagógusok vitrinjében nem foglalja el többé a helyet a rakásban álló, ajándékba kapott porcelánmütyürök és vázák sokasága. Müzli helyett ügyes ajándék a sütibefőtt is, ami nem más, mint egy desszert alapanyagainak összezárása egy üvegben, amelyet aztán akár közösen is elkészíthetünk a megajándékozottal. A csokis kekszhez szükséges kakaópor, liszt, nádcukor, miegyéb simán egymásra rétegezhető, jól is mutat egy rátermett üvegben! A tojást azért inkább külön vigyük… Jó ajándék az, ami elfogy! Nemcsak a nasi ilyen, hanem akár a csináld magad kozmetikumok – szappan, fürdősó – is.

Kitti a csomagolásmentesség egy másik lehetőségére is rávilágított, tárgy helyett ajándékozzunk élményt! Egy családi vacsora, kirándulás, színház vagy mozi, egy közös korcsolyázás, vagyis a tartalmas közös időtöltés – például a nagyszülők számára – biztos jobb ajándék, nos, talán bárminél.

Ajándékok

itti mesélt nekünk süteménysütő csoportjáról is: a karácsonyi sütigyártást egy csajos délutánra időzítik, egyiküknél összegyűlve, ízlés szerint forró kakaót vagy forralt bort szürcsölve, tízen sütnek tízfélét. Fémdobozokba összegyűjtve így máris lesz tízfajta süteményük az ünnepi asztalra. Mind a tízből éppen annyi, hogy a család rá ne unjon.

Fenyőfák

Megkérdeztük „Ki? Ti & Mi”-éket a fenyőfákról is. Mint mondják, persze a földlabdás, visszaültethető fenyő a legjobb megoldás, ellenben nem támogatják a műfenyőket, hiszen azok előállításuk, szállításuk miatt hatalmas ökolábnyomot hagynak maguk után. Ellenben nem rosszallják a vágott fenyőt, mint mondják, a fenyőfatermesztők éppen ugyanazt csinálják, mint a gyümölcstermesztők, s az évek alatt felcseperedő facsemeték sokáig ellátják valódi fa szerepüket is. Olyan fák ezek, amelyeket soha senki el sem ültetett volna, ha nincs karácsony. Sőt, akár alternatív karácsonyfában is gondolkodhatunk: ezek kreatív dísztárgyak, amelyek utánozzák a fenyők formáját.