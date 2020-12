Csomagolás – de (öko)tudatosan!

Azt mondják, az évben a legtöbb hulladék karácsony idején keletkezik a világban. Ennek nagy része olyan csomagolóanyag, amely az ajándékokról kerül le. Kis tudatossággal azonban az ünnepi időszakban is csökkenthető az általunk termelt szemét mennyisége. Minél kisebb az ökolábnyomunk, annál nagyobb az ajándék, amit a Földünknek adhatunk.

A karácsonyi időszakban jelentősen több hulladékot termelünk, köszönhetően a nagy mennyiségű műanyag és papírdekorációknak, csomagolóanyagoknak, nejlonzacskóknak és szatyroknak, amelyeket ebben az időszakban használunk és vásárolunk. De ide sorolhatók azoknak a termékeknek a gyári csomagolása is, melyek kikerülve a karácsonyfa alól, hamarosan a szemetesben landolnak. Jobb esetben a szelektívben, rosszabb esetben a kommunális kuka mellett hanyagul elhajítva. Pedig lehetne ez máshogy is.

Mégis a jelenlegi helyzet az a világban, hogy az éves kommunális hulladék közel harmada ebben az időszakban termelődik. Az Egyesült Államokban például 25 százalékkal több szemetet dobnak ki hálaadás és újév között, az Egyesült Királyságban pedig 30 százalékkal többet. Nem lehet más a helyzet Magyarországon sem, ahol szintén szemmel látható a fogyasztói társadalom egyik legnagyobb hátulütője: a pazarlás mellett a környezetterhelő csomagolóanyagok – egyszeri – használata. Pedig vannak olyan egyszerű, ökotudatos módszerek, amelyekkel csökkenthető lenne a feleslegesen kidobott szemét mennyisége.

Ilyen például az, ha a csomagolóanyag, amit vásárolunk, újrahasznosított papírból készült. Ma már könnyen észrevehető piktogramok mutatják azt, ha ilyen alapanyaggal van dolgunk, de akkor sem fog senki ferde szemmel nézni ránk, ha megkérdezzük, árulnak-e ilyet az adott üzletben. De mi magunk is gondosak lehetünk az év folyamán, és a kapott, vásárolt csomagolóanyagokat, díszszatyrokat is eltehetjük és felhasználhatjuk újra. Ahol pedig gyerekek is vannak a családban, ott elég, ha sima lapot használunk csomagolóanyagnak, amelyet ők maguk dekorálhatnak ki. A csomagolások módjának csak a képzelet szab határt: van például, aki még a csomagolást is ajándéknak szánja. Teheti ezt például úgy, hogy egy szép sálba tekeri a meglepetést, ami szintén nagy öröm lehet annak, aki kapja. Micsoda ötlet! Beburkoljuk a sállal az ajándékot, átkötjük egy organza szalaggal és máris kész!

A vásárlások során keletkező hulladékok java része szintén a csomagolóanyagokból tevődik ki. A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai azonban még hagynak némi kívánnivalót maguk után, már ami a szelektív hulladékgyűjtés „szokását” illeti: e szerint ugyanis a valamivel több mint 3 millió tonna települési szilárd hulladékból csupán 604 és fél ezer tonna volt az elkülönítetten gyűjtött szemét. Ez tehát a teljes mennyiség közel ötöde, ami – Valljuk be! – lehetne jóval több is. A gyári csomagolásokat is igyekezzünk tehát szelektíven gyűjteni: a műanyagot a műanyagosba, a papírt a papírba tegyük – és így tovább. Mindig legyen nálunk szatyor, táska, kosár, hogy ne kelljen újat vásárolni, és ezzel tovább növelni a szeméthalmokat.

Azonban nem csak csomagolóanyagok szempontjából vásárolhatunk tudatosan: a karácsonyfa alá kerülhetnek olyan ajándékok, amelyekkel, mindamellett, hogy örömet okozunk, még a bolygót sem terheljük meg annyira. A műanyagcsomagolóanyag-mentes megoldások közé tartoznak a modern kori szappanok, melyeket tusfürdők helyett lehet használni – hétszer annyi ideig. Vagy éppen a fürdőgolyók, amelyeknek nincsen szükségük műanyag dobozokra, mint a legtöbb illatos fürdősónak. De számtalan kozmetikum és tisztálkodószer kapható már csodaszép papírcsomagolásban vagy éppen újrahasznosítható „köntösben”. A megoldás tehát kizárólag rajtunk múlik: vesszük-e a fáradságot és könnyítünk a bolygón (és a következő generáció életén) avagy sem…