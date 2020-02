Csillogás, elegancia az idei frizuratrend

A sötét, hosszú tél végén végre elkezdődött a báli szezon, amely egy kis fényt és színt hoz a mindennapokba. Ilyenkor kezdenek el gondolkozni az arák is, milyen esküvőt, s azon belül milyen hajkölteményt szeretnének. A csillogó alkalmi frizurák idei évi trendjeiről kérdeztük Deres Nóra fodrászmestert.

A 2020-as esztendő menyasszonyi, illetve alkalmi és báli frizuratrendeket erősen meghatározza az elegancia és a játékos romantika – vág a közepébe Deres Nóra, aki ezt a vonalat meglovagolva rendkívül látványos fotósorozattal lepte meg közönségét, melyben többek közt Tenki Dalma színésznő vállalta a hajmodell szerepét.

– Bár még mindig az eklektika és a textúra váltakozása kedvelt egy frizurán, az idei trendek már kanyarodnak a letisztultabb formák és a technikásabb megoldások felé. Így jött képbe az új trendekben a hajjal való díszítés is. Egyre divatosabbak az egyedileg, a hajhoz és ruhához kézzel gyártott hajékszerek, fejdíszek, melyekkel tökéletes összhangot kaphatunk – fogalmaz a szakember, hozzátéve, hogy hajból készíthetünk virágokat díszítés gyanánt, illetve akár a ruha csipkemintázatát is be lehet építeni a frizurába.

– Egyre többet dolgozunk fejtetőre, mellyel a klasszikus királylányos menyasszony hangulatát elevenítjük fel s csomagoljuk új köntösbe. A bálon tündökölni vágyó hölgyeknek pedig a frizura kialakításakor figyelembe kell venni az esetlegesen megszabott dress code-ot.

Nagyestélyis bálokon érdemes például fürtjeinket szép kontyba, félkontyba fésültetni. Egy kisestélyis bálon viszont egy lazább, romantikusabb frizura tökéletes összhangot biztosít viselőjének.

Mindig a teljes összhangra kell törekedni és akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy elegáns, finom nőies hatást keltünk!