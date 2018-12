Cipővel jár be a lakásba? Ne tegye!

Aki cipővel jár be a lakásba, az nemcsak a takarítást nehezíti meg, de betegségeket is behordhat az otthonába.

Egy cipőre akár 421 ezer baktérium is tapadhat, állítják a kutatók, akik azt vizsgálták, milyen kórokozók juthatnak be a cipőtalp recéiben a lakásba. A leggyakoribb a Klebsiella és a Serratia ficaria mellett az E.coli volt, mely hasmenést és hányást okoz, de 26,4 százalékos valószínűséggel fordult elő rajta a Clostridium difficile baktérium is, mely szintén csúnya hasmenést okozhat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Azt is megállapították, hogy a napközben a cipőre tapadt földben és növényi anyagban a mikroszkopikus organizmusok szaporodnak. A 400 ezres bacilusszámot akkor is eléri a cipő egy-két héten belül, ha újonnan vásároltuk és tiszta volt a talpa. A bacilusok és vírusok mellett más látható és láthatatlan dolgot is hazahordunk. Apró üvegszilánkok, számtalan vegyszer: ha fűre lépünk, akkor gyomirtó, a betonról gázolajrészecskék. Ezek ugyan ebben a minimális mennyiségben nem veszélyesek, de érdemes elgondolkodni, mi máshoz ér még a cipőnk talpa egész nap.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS