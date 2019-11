Botos Árpád: az időben felfedezett here- és prosztatadaganat esetében jók a gyógyulás esélyei

Ha november, akkor movember, vagyis egy olyan nemzetközi mozgalomnak az ideje, amikor a férfiak bajuszt növesztenek – a mozaikszó az angol moustache, vagyis bajusz és a november szó összeolvadásából jött létre –, hogy így hívják fel a figyelmet a férfibetegségekre: a prosztatarákra, a hererákra és a lelki betegségekre, köztük a depresszióra és a hozzá kapcsolódó öngyilkosságra, és persze a megelőzésre.

Ezek közül az Életmódi most a prosztatarákkal és a hererákkal foglalkozik. A témában Botos Árpád, urológus főorvost kérdeztük.

– A prosztata karcinómája a férfiak leggyakoribb tumoros betegsége. Idejében, azaz még a tünetek megmutatkozása előtt felfedezve jól gyógyítható, ennek ellenére hivatalosan nem létezik olyan szervezett formában szűrése, mint például a hölgyeknél az emlőrákszűrés – kezdte a főorvos. A gyakorlat ezért az, hogy ha valaki urológiai panasszal jelentkezik a kórházban, annál megcsinálják a szűrést is. A prosztatadaganat esetében is igaz, hogy nagyobb a kockázat a betegség kialakulására annál, akinek a családjában egyenes ágon előfordult már prosztatakarcinóma. Nekik akár már 35–40 éves korban javasolt urológushoz fordulni, és rutinvizsgálatot kérni. Egyéb más rizikófaktort nem lehet idesorolni, amely növelné a daganat kialakulásának esélyét.

– A betegség felfedezése azért nehéz, mert kezdetben egyáltalán nincsen semmilyen tünete, tehát egy teljesen panaszmentes egyénnél is fennállhat prosztatakarcinóma. Később deréktáji fájdalom, vizelési panaszok, gyakori vizelés, a szerv tömegének növekedése jelentkezhet, de ezek már csak előrehaladottabb stádiumban jönnek elő. Vizelési panaszokat azonban a prosztata jóindulatú megnövekedése is okozhat – mondta el az urológus. A prosztata rosszindulatú daganata nem mellesleg a második leggyakoribb oka a férfiak rákos halálozásának. Az előfordulása az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett, 100 ezer lakosra 50–60 beteg jut. A jó hír azonban az, hogy a prosztatakarcinóma a gyógyítható, illetve a jól kezelhető daganatféleségek közé tartozik, de persze minél előbb fedezik fel, annál jobbak a gyógyulás esélyei. Jellemzően a 40–70 éves férfiak betegsége, 80–85 éves kor között jelentkezik leggyakrabban. Ami a kezelés módját illeti, a legtöbb esetben a prosztatadaganat a hormonkezelésre, amelyet tabletta formájában kapnak a betegek, jól reagál, a tumor tömege csökken. Ugyanakkor itt is rendelkezésre áll a sugárkezelés, illetve a sebészi beavatkozás lehetősége, amelynek alkalmazását az orvos minden esetben mérlegeli, hiszen a műtétnek is lehetnek a betegre nézve kellemetlen következményei.

90% felett

A heredaganatok száma a tizede a prosztatarák előfordulásának, és inkább fiatalabb, 20–30 éves korban jelentkezik, de a daganatok között a legsikeresebben gyógyítható – 90 százalék feletti, sőt bizonyos típusainál 100 százalékos az arány –, ha a beteg időben orvoshoz fordul, és megfelelő kezelést kap. Azoknál, akiknél születés után gondok adódtak a here leszállásával, illetve bizonyos méhen belüli hatások érték, gyakrabban fordul elő, csakúgy, mint azoknál, akiknek volt már az egyik oldalon heredaganatuk. Ez esetben esélyes, hogy a másik oldalon is kialakul a rosszindulatú megbetegedés.

Fontos az önvizsgálat!

– Nagyon támogatnám, hogy már általános iskolában tanítsák meg a fiúkat az önvizsgálatra, ami egyáltalán nem bonyolult és jól érezhető, ha a két here között különbség van: az egyik nagyobb vagy nehezebb, tapintásra tömöttebb, keményebb mint a másik. Megjelenhet kicsiny, borsónyi, tömött, rendszerint fájdalmatlan csomó is, de érezhet a beteg tompa alhasi, vagy lágyéki fájdalmat is, amelyek heredaganat-tünetei is lehetnek – mutatott rá Botos Árpád.

Uraim, egy pár perces, kicsit kellemetlen, de fájdalommal nem járó prosztatavizsgálat vagy egy kis önmagukra figyelés mindenképpen megéri az egészségükért cserébe, ugye?