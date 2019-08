Bordó lé, mulcsozás és rigókat távol tartó okos megoldások is védik a paradicsomot

Legutóbb május közepén jártunk Horváth Ferenc és neje öreghegyi kertjében. Akkor leleményes, öntözőtüskés paradicsom vízellátását mutatták meg, s ígérték, ha az időközben elültetett óriás paradicsomaik is megérnek, megmutatják azokat is.

A kisebb sárgadinnye nagyságú óriás paradicsomok íze édes, állaga leveses, befőzésre, étkezésre egyaránt alkalmas. – Persze a paradicsomot úgy fogyasztjuk, hogy egy kicsit megsózzuk, hogy a kálium-nátrium egyensúly meglegyen, ez nagyon fontos a szervezetünk számára – magyarázta Ferenc. Az öntözőtüskés megoldással locsolt delfin paradicsomai már legalább két méter magasra nőttek, bőven teremnek. Ferenc több házi, illetve biopraktikával is védi őket.

A gyógyuborka normalizálja a vércukorszintet

Egyrészt természetesen mulcsozza a tövüket. A szárított fű megakadályozza a párolgást, s elnyomja a gyomnövényeket, illetve a lebomló mulcsanyag táplálja a paradicsom töveit. Ferenc hálót is tett a fűre! Ez a paradicsomtövek földjében gilisztákért kutakodó rigó kedvét veszi el az itteni „csőrözéstől”. A csigatámadások ellen pedig villanypásztort rendszeresített. Ezt deszkákra szerelt dupla alumíniumvezetékkel oldott meg, amely körbeveszi a paradicsomos kertet. A vezetékekben kicsi feszültség van, éppen annyi, hogy visszafordulásra sarkallja a csigákat. Gazdaboltokban beszerezhető réz- és mésztartalmú bordói lével is permetezi a paradicsomokat, ez megelőzi a gombás fertőzések kialakulását.

Horváth Ferenc dicsérte sötétkék színű néró szőlőfajtájukat, amelyet télen is fogyasztanak. A préselt szőlőt műanyag palack gyomrába fejtik, s hidegen lefagyasztják, mint mondja, így megmaradnak benne a vitaminok. – A kertünkben már terem a kínai gyógyuborka is. Ez nagyon értékes növény, normalizálja a vércukorszintet és emellett több vitamin is van benne – mondta még el Ferenc. – Ezt szinte senki nem ismeri, ha népszerűsítjük, sok embertársunkon tudunk vele segíteni. Én fogok magot, és másoknak is szívesen adok belőle – ajánlotta föl. – Kertünkben elsősorban olyan növényeket termesztünk, amelyek fedezik szervezetünk vitamin és ásványianyag- szükségletét – ecsetelte a házigazda, s rámutatott: számos növény levelét is érdemes elfogyasztani. A bennük lévő klorofillnak csodálatos élettani hatásai vannak.