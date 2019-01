Borda Mónika: Minden csak elhatározás kérdése

Nincs olyan nő, aki 100%-ig elégedett lenne magával. Nem volt ez másképp Borda Mónikánál sem, ellenben összegyűjtötte akaraterejét és változtatott. Hogy mit tett le az asztalra? Hát a plusz kilóit! Készen állsz a titokra?

Borda Mónikával, az 51 éves dunaújvárosi lakossal beszélgettünk súlyproblémáiról, ami már a születését követően jelentkezett nála. Mónika alacsony termetű nő, ez még inkább „hozzásegítette” ahhoz, hogy ducinak érezze magát. Mint sok nő önértékelését, így az övét sem segítette elő az, hogy akármerre is nézett, mindenhol csak karcsú nők köszöntek vissza rá a médián keresztül.

Ideig óráig

Mónika mindenféle fogyasztószernek alávetette magát, aminek csak lehetett, annak érdekében, hogy megszabaduljon a felesleges kilóktól. Ezek egy darabig hatásosnak is bizonyultak, majd jött a nem kívánt fordulat, a jojo effektus. Ez annyit jelent, hogy több kiló jött vissza, mint amennyit a fogyasztószerek segítségével sikeresen leadott. Így teltek múltak az évek, míg nem betöltötte az ötvenedik születésnapját. Ekkor jelentette be lánya, hogy várandós, kis unokája fog születni. Hatalmas boldogság ez egy család életében, mondani se kell. Ez volt az a sorsfordító pillanat, ami miatt elhatározta Mónika azt, hogy változtatni fog az életmódján, hogy sikerüljön olyan eredményt elérnie, mely a későbbi életére is kihatással lesz. Segítségére volt lánya, s így rábukkantak az interneten egy életmód-tanácsadóra. Mónika azonnal segítségért fordult a hölgyhöz, aki 4 hetes, személyre szabott étrendet állított össze neki. Ezt sikeresen tartotta is.

Miben áll a titok?

Az étrend szerint Mónikának naponta ötször kellett étkeznie, egészségesen. Bevallása szerint, az elején nem is sikerült tartania az előírt mennyiséget, mert úgy érezte mindig, hogy már tele van. Ahogy teltek a napok, változott a szervezete is, kezdett hozzászokni az új étrendhez, és nem sokkal később már könnyedén eltudta fogyasztatni az előírt adagokat. Az étrend változatos volt, Mónika pedig lelkiismeretesen minden este elkészítette a másnapi ételeket. Nagy örömét leli benne azóta is, hogy egészséges ételeket készít magának, és boldogan fogyasztja is őket.

Hamar elérte a kívánt hatást

Már az első hét elteltével boldogság volt számomra, mert a mérleg nyelve kevesebbet mutatott – emlékszik vissza Mónika. Ahogy teltek a napok, majd a hetek a mérleg egyre kevesebbet és kevesebbet mutatott. Így sikerült 78 kilóról (2017 áprilisától) a négy hét alatt megszerzett tudás birtokában, valamint megtartva az életmódváltást, 2017 nyarára elérnie azt a súlyt, amiről álmodott. Mónika 57 kilóra fogyott le, amit azóta is sikeresen tart. A mai napig napi ötször étkezik, és teljesen elhagyta az étrendjéből a fehér lisztet és a cukrot. Igyekszik sovány húsokat fogyasztani, és mellette természetesen nagyon sok zöldséget enni. Tudni kell, hogy az életmódváltás nem önsanyargatás. Mónika ha megkíván valamit, akkor megeszi. Hiszen tudja, hogy nem attól az egy lángostól fogja visszahízni a leadott 18 kilót.

Ünnepek

A tavalyi karácsony közeledtével nagyon féltem, hogy mi lesz ha vissza jönnek a kilók, de egy kis odafigyeléssel minden tökéletesen működött – árulta el nekünk Mónika. Hiszen az ünnepek, mint például a karácsony, nem kell hogy a mértéktelen étel és italfogyasztásról szóljon. Na de, hogy lehet ezt elkerülni? Mónika szénhidrát csönkkentett kenyeret fogyasztott, az elmaradhatatlan töltött káposzta elkészítéséhez sovány húst használt, a sült kacsát pedig csak párolt káposztával ette. Természetesen tartva magát ahhoz az adagokhoz, amikhez hozzászoktatta már a szervezetét. Tehát kijelenthetjük, hogy az életmódváltás kicsit sem megy az ünnepi hangulat rovására, ugyanúgy lehet enni, csak oda kell figyelni, hogy hizlaló ételek helyett egészséges ételek kerüljenek az asztalra.

Menni fog, csak akarni kell!

Mióta sikerült lefogynom nagyobb lett az önbizalmam, jobban érzem magam a bőrömben – árulta el Mónika. Több az energiája is, így többet is tud játszani az unokájával. Hozzátette, hogy ezek hatására nem is érzi igazán a korát. Sőt, jobban érzi most magát a bőrében, mint mikor 40 éves volt. Teljesen megváltozott az élete az életmódváltással, egy percig sem bánja. Mónika szerint, aki szeretne változást hozni az életébe, határozza el magát és tegye meg az első lépést, hiszen menni fog, bármit is szeretnénk elérni, ha igazán akarjuk. Persze mindig az első lépés a legnehezebb, de már az első sikerélmény is fantasztikusan tudja motiválni az embert. Mónika a kitartásának köszönheti, hogy búcsút inthetett a felesleges kilóktól, valamint lányának aki rengeteges segített neki és rendíthetetlenül biztatta. Csak a számok végett pedig azt is elárulta nekünk, hogy az egész ruhatárát le kellett cserélnie, hiszen 42-es ruhaméretről egészen a 36-osig fogyott. Azért ez csekély ár azért cserébe, hogy boldogok és egészségesek legyünk. Nemde?

